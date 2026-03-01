DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3300 +0,5%Nas22.666 -0,1%Bitcoin60.915 +1,2%Euro1,1575 -0,3%Öl92,00 +0,7%Gold5.178 -0,2%
So viel hätte eine Dogecoin-Investition von vor 10 Jahren abgeworfen

11.03.26 19:43 Uhr
So viel hätten Anleger mit einer frühen Dogecoin-Investition verdienen können.

Am 10.03.2016 lag der Kurs von Dogecoin bei 0,001134 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in DOGE investiert hätte, befänden sich nun 8.822.076,36 Dogecoin in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 833.952,73 USD, da sich der Wert eines Coins am 10.03.2026 auf 0,094530 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 8.239,53 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 0,088265 USD. Am 13.09.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net

