Hätte sich eine Kapitalanlage in Tether von vor 5 Jahren gelohnt?

11.03.26 19:43 Uhr
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Tether-Engagements gewesen.

Am 10.03.2021 kostete Tether 1,001 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 9.993,97 USDT im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9.995,64 USD, da sich der Wert eines Coins am 10.03.2026 auf 1,000 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 0,04 Prozent.

Am 04.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Am 10.10.2025 stieg Tether auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com