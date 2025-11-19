DAX23.299 +0,5%Est505.560 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,43 -2,9%Nas22.657 +1,0%Bitcoin79.093 -1,3%Euro1,1559 -0,2%Öl63,08 -2,7%Gold4.113 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 Tesla A1CX3T SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX stabilisiert sich -- Wall Street erholt -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend
Verliert NVIDIA den Favoritenstatus? - Jefferies sieht Broadcom-Aktie als neuen Star im KI-Chipmarkt Verliert NVIDIA den Favoritenstatus? - Jefferies sieht Broadcom-Aktie als neuen Star im KI-Chipmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.

AKTIE IM FOKUS 2: Nokia schwächelt weiter - 'Vorsichtige' mittelfristige Ziele

19.11.25 14:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
5,26 EUR -0,49 EUR -8,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Kurs und mehr Details)

HELSINKI (dpa-AFX Broker) - Neue mittelfristige Ziele von Nokia haben die Aktien des Netzwerkausrüsters am Mittwoch deutlich unter Druck gesetzt. Nach anfänglichen Kursgewinnen sackten sie am Nachmittag um bis zu 6,3 Prozent auf 5,28 Euro ab. Der zwischenzeitliche Kurssprung Ende Oktober nach dem Einstieg von KI-Chipriese NVIDIA ist damit wieder dahin.

Wer­bung

Vom damals erreichten Neun-Jahres-Hoch bei 6,65 Euro sind die Papiere mittlerweile um rund ein Fünftel zurückgefallen. Außerdem rutschten die Nokia-Aktien wieder deutlicher unter die 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. Seit Jahresbeginn stehen aber immer noch Kursgewinne von etwa einem Viertel zu Buche.

Nokia habe zu Beginn seines Kapitalmarkttags vorsichtige, aber vernünftige mittelfristige Ziele ausgegeben, schrieb JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande in einer ersten Reaktion. Das Management strebe zwar Wachstum an, lege den Fokus aber auf die Erreichbarkeit der Ziele. Der Mittelpunkt der für 2028 genannten Zielspanne für den operativen Gewinn liege knapp über der Konsensschätzung. Nach der jüngsten Kursstärke könne die Reaktion der Aktie volatil ausfallen. Mittelfristig sollten die Ziele den Aktienkurs aber stützen, so Deshpande.

Der Netzwerkausrüster will sein Geschäft straffen und sich neben Mobilfunknetzen vor allem auf Netzwerkinfrastruktur für Rechenzentren rund um Künstliche Intelligenz fokussieren. Dies soll in den kommenden Jahren zu einem prozentual zweistelligen Wachstum des operativen Gewinns führen, wie es auf dem Kapitalmarkttag hieß. 2028 soll der vergleichbare operative Jahresgewinn zwischen 2,7 und 3,2 Milliarden Euro liegen.

Wer­bung

Dabei möchte Nokia auch auf die Technik von Nvidia setzen. Der US-Konzern hatte sich Ende Oktober mit einer Milliardeninvestition einen Anteil von knapp drei Prozent am Netzwerkausrüster gesichert. Schon damals kündigte Nokia an, mit dem Erlös unter anderem die Entwicklung von Netzwerktechnik für KI beschleunigen zu wollen./niw/bek/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nokia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nokia

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

DatumRatingAnalyst
14:41Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Nokia BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Nokia BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14:41Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Nokia BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Nokia BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Nokia NeutralUBS AG
13.10.2025Nokia HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Nokia HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Nokia NeutralUBS AG
24.07.2025Nokia Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Nokia SellGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Nokia UnderweightBarclays Capital
25.07.2025Nokia UnderweightBarclays Capital
03.07.2025Nokia UnderweightBarclays Capital
24.04.2025Nokia UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nokia Oyj (Nokia Corp.) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen