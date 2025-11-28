JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nokia von 6,10 auf 6,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Falls sich das Wachstum und die Gewinne des Netzwerkausrüsters wie geplant verbesserten, sollte der Aktienkurs steigen, schrieb Sandeep Deshpande am Freitagabend. Die Bewertung entspreche in etwa der des historischen Wettbewerbers Ericsson, der aber - anders als die Finnen - keine Aktivitäten mit KI-Bezug vorweisen könne./rob/gl/ag

