Nokia Aktie

JP Morgan Chase & Co.

08:01 Uhr
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
5,24 EUR 0,01 EUR 0,23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nokia von 6,10 auf 6,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Falls sich das Wachstum und die Gewinne des Netzwerkausrüsters wie geplant verbesserten, sollte der Aktienkurs steigen, schrieb Sandeep Deshpande am Freitagabend. Die Bewertung entspreche in etwa der des historischen Wettbewerbers Ericsson, der aber - anders als die Finnen - keine Aktivitäten mit KI-Bezug vorweisen könne./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
6,90 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,22 €		 Abst. Kursziel*:
32,23%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
5,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,68%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

08:01 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 Nokia Buy Deutsche Bank AG
20.11.25 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
19.11.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Nokia Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

Dow Jones Notierung der Nokia-Aktie in Paris endet zum Jahresende - Titel gewinnt
finanzen.net Nokia-Aktie unter Druck: Neupositionierung für den KI-Markt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Nokia schwächelt weiter - 'Vorsichtige' mittelfristige Ziele
dpa-afx Nokia setzt Fokus auf KI und strafft Konzernstruktur - Gewinnwachstum angepeilt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Nokia weiter auf Talfahrt - Kapitalmarkttag kein Kurstreiber
dpa-afx KORREKTUR: Nokia baut in Deutschland Stellen ab - München soll 2030 schließen
dpa-afx Nokia-Aktie schwächer: Stellenstreichungen in Deutschland - Aus für Standort München in 2030
finanzen.net Nokia und Ericsson: Die politischen Gewinner des EU-Kurses gegen chinesische Technik
Zacks Nokia Partners With Senetas to Secure Defence and Government Networks
Zacks Telefonica Germany & Nokia Ink a 5-year RAN Deal to Advance 5G Rollout
Benzinga Looking Into Nokia Oyj&#39;s Recent Short Interest
Benzinga Nokia Pledges $4 Billion US Investment To Power AI Network Revolution
Benzinga Nokia Deepens AI Ambitions With €100 Million NestAI Partnership
MotleyFool Why Nokia Stock Sank 9.2% Today
Benzinga Nokia Stock Drops After Restructuring Plan And Fresh Profit Targets
Business Times Nokia streamlines business to focus on AI infrastructure boom
