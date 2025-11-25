Nokia Aktie
Marktkap. 29,66 Mrd. EURKGV 18,76
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
Nokia Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia nach einem Treffen mit Nokia-Chef Justin Hotard auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,90 Euro belassen. Hotard habe unter anderem betont, dass der Telekomausrüster mit Blick auf in der Vergangenheit oftmals mangelnde Transparenz in puncto positiver wie negativer Einmaleffekte Besserung verspreche, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 15:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 15:55 / GMT
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
6,90 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
5,47 €
|Abst. Kursziel*:
26,23%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
5,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,33%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|18:56
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:56
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:56
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|24.04.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research