Nokia Aktie

5,46 EUR +0,07 EUR +1,34 %
STU
5,47 EUR +0,04 EUR +0,81 %
GVIE
Marktkap. 29,66 Mrd. EUR

KGV 18,76
WKN 870737

ISIN FI0009000681

Symbol NOKBF

JP Morgan Chase & Co.

Nokia Overweight

18:56 Uhr
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
5,46 EUR 0,07 EUR 1,34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia nach einem Treffen mit Nokia-Chef Justin Hotard auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,90 Euro belassen. Hotard habe unter anderem betont, dass der Telekomausrüster mit Blick auf in der Vergangenheit oftmals mangelnde Transparenz in puncto positiver wie negativer Einmaleffekte Besserung verspreche, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 15:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 15:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
6,90 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,47 €		 Abst. Kursziel*:
26,23%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
5,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,33%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

18:56 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 Nokia Buy Deutsche Bank AG
20.11.25 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
19.11.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

