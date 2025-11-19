Umbau im Blick

Nokia hat Pläne für eine Neupositionierung des Unternehmens vorgestellt.

Der finnische Telekommunikationsausrüster will sich verstärkt auf den stark wachsenden Markt für künstliche Intelligenz konzentrieren und wird dazu das Geschäftsmodell vereinfachen und sein Führungsteam umbesetzen.

Nokias neue Strategie zielt darauf ab, sein Wachstum in den Bereichen KI und Cloud zu beschleunigen und zugleich neue Technologien zu entwickeln, die KI in die nächste Generation von Mobilfunknetzen einbindnoklen.

Die Pläne wurden im Vorfeld eines Investorentags veröffentlicht, auf dem CEO Justin Hotard diese neue Strategie neben langfristige Finanzziele und Änderungen im Führungsteam vorstellen wird.

Die Fokussierung auf KI erfolgt, nachdem NVIDIA kürzlich 1 Milliarde US-Dollar in das Unternehmen investiert hat und durch den Erwerb neu ausgegebener Aktien eine Beteiligung von 2,9 Prozent an dem Unternehmen hält.

Nokia-Aktie unter Druck

Neue mittelfristige Ziele von Nokia haben die Aktien des Netzwerkausrüsters am Mittwoch deutlich unter Druck gesetzt. Die Nokia-Aktie verliert in Finnland zeitweise 5,03 Prozent auf 5,36 Euro. Der zwischenzeitliche Kurssprung Ende Oktober nach dem Einstieg von KI-Chipriese NVIDIA ist damit wieder dahin.

Vom damals erreichten Neun-Jahres-Hoch bei 6,65 Euro sind die Papiere mittlerweile um rund ein Fünftel zurückgefallen. Außerdem rutschten die Nokia-Aktien wieder deutlicher unter die 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. Seit Jahresbeginn stehen aber immer noch Kursgewinne von etwa einem Viertel zu Buche.

Nokia habe zu Beginn seines Kapitalmarkttags vorsichtige, aber vernünftige mittelfristige Ziele ausgegeben, schrieb JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande in einer ersten Reaktion. Das Management strebe zwar Wachstum an, lege den Fokus aber auf die Erreichbarkeit der Ziele. Der Mittelpunkt der für 2028 genannten Zielspanne für den operativen Gewinn liege knapp über der Konsensschätzung. Nach der jüngsten Kursstärke könne die Reaktion der Aktie volatil ausfallen. Mittelfristig sollten die Ziele den Aktienkurs aber stützen, so Deshpande.

Der Netzwerkausrüster will sein Geschäft straffen und sich neben Mobilfunknetzen vor allem auf Netzwerkinfrastruktur für Rechenzentren rund um Künstliche Intelligenz fokussieren. Dies soll in den kommenden Jahren zu einem prozentual zweistelligen Wachstum des operativen Gewinns führen, wie es auf dem Kapitalmarkttag hieß. 2028 soll der vergleichbare operative Jahresgewinn zwischen 2,7 und 3,2 Milliarden Euro liegen.

Dabei möchte Nokia auch auf die Technik von NVIDIA setzen. Der US-Konzern hatte sich Ende Oktober mit einer Milliardeninvestition einen Anteil von knapp drei Prozent am Netzwerkausrüster gesichert. Schon damals kündigte Nokia an, mit dem Erlös unter anderem die Entwicklung von Netzwerktechnik für KI beschleunigen zu wollen.

DOW JONES / dpa-AFX