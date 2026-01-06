DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,37 -0,1%Nas23.708 +0,7%Bitcoin78.324 -2,3%Euro1,1691 ±0,0%Öl59,92 -1,0%Gold4.453 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Bayer BAY001 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 SAP 716460 Allianz 840400 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt erstmals über 25.000er Marke -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Google, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle steigen auf Rekordwert - SOL und ETH im Visier Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle steigen auf Rekordwert - SOL und ETH im Visier
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.

XETRA-SCHLUSS/DAX steigt auf Rekordhoch über 25.000 während Inflation sinkt

07.01.26 17:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
grenke AG
15,78 EUR 0,38 EUR 2,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
66,70 EUR -6,40 EUR -8,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
256,75 EUR 7,75 EUR 3,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
10,23 EUR 0,57 EUR 5,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ging es zur Wochenmitte deutlicher nach oben. Der Jahresstart ist nach einem bereits guten Aktienjahr 2025 mehr als gelungen. Der DAX schaffte erstmals den Sprung über die Marke von 25.000 Punkten. Der Index schloss 0,9 Prozent höher bei 25.122 Punkten und damit auf Rekordhoch. Zu beachten ist momentan aber, dass die Aufwärtsbewegung bei vergleichsweise dünner Handelsvolumina stattfindet. Denn viele Marktteilnehmer sind noch in den Ferien. Spannend wird es kommende Woche, wenn die Umsätze anziehen. Dann kann es entweder zu sogenannten Anschlusskäufen kommen, oder das erreichte Niveau wird zu Gewinnmitnahmen genutzt.

Wer­bung

Inflationsrate in der Eurozone sinkt auf dem EZB-Ziel

Zum Jahresende 2025 fiel die Inflation in der Eurozone auf 2,0 Prozent und erreichte damit das Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB). Der Rückgang geht der Commerzbank zufolge größtenteils auf gefallene Energiepreise zurück. Aber auch die Kernteuerungsrate ohne Energie, Nahrungs- und Genussmittel sei leicht auf 2,3 Prozent gesunken. Die Lohninflation in Ländern wie Frankreich und Italien habe bereits abgenommen. Daher könnte sich auch die Kernteuerungsrate im Euroraum als Ganzes in den kommenden Monaten in Richtung des EZB-Ziels von 2 Prozent absenken. In den kommenden Monaten dürfte sich der leichte Abwärtstrend fortsetzen. Die Marktstrategen der Commerzbank gehen nicht davon aus, dass diese Bewegungen die EZB zu neuen Zinsschritten bewegen werden.

Die Aktien von Thyssenkrupp stiegen um 6,8 Prozent. Grund waren Details zu den möglichen Schritten des geplanten Verkaufs der Stahlsparte an Jindal Steel, über die Reuters berichtete. Besonders positiv kommentiert wurde dabei, dass eine tragfähige Regelung für die Pensionslasten von 2,5 Milliarden Euro gefunden werden könnte.

Siemens (+3,5%) kündigte eine Erweiterung der Partnerschaft mit Nvidia an, was momentan auf Interesse von Investoren stößt. Ziel der intensivierten Zusammenarbeit ist es, Künstliche Intelligenz (KI) zum Betriebssystem der Industrie zu machen.

Wer­bung

Von der Berichtssaison gab es bereits erste Zahlen. Die vorläufigen Ergebnisse von Redcare Pharmacy (-6,4%) für das vierte Quartal 2025 lagen unter den Markterwartungen, was auf eine schwächere Leistung im Nicht-Rezept-Bereich zurückzuführen ist, merkte MWB an. Derweil hat Grenke das Leasing-Neugeschäft im abgelaufenen Jahr um 7,8 Prozent auf 3,29 Milliarden Euro ausgebaut, die Aktie legte um 2 Prozent zu.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 25.122,26 +0,9% +1,6%

DAX-Future 25.253,00 +0,6% +1,5%

XDAX 25.115,56 +0,6% +1,6%

MDAX 32.064,64 +1,2% +3,4%

TecDAX 3.795,71 +1,2% +3,6%

SDAX 18.002,30 +1,6% +3,2%

Wer­bung

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,09 +36

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2026 11:48 ET (16:48 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf grenke

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf grenke

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
08:01Siemens OutperformBernstein Research
06.01.2026Siemens HoldDeutsche Bank AG
19.12.2025Siemens BuyUBS AG
19.12.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.12.2025Siemens BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Siemens OutperformBernstein Research
19.12.2025Siemens BuyUBS AG
19.12.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.12.2025Siemens BuyJefferies & Company Inc.
24.11.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.01.2026Siemens HoldDeutsche Bank AG
18.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
13.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
14.11.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen