JP Morgan Chase & Co.

Siemens Overweight

11:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Er habe sein Bewertungsmodell und seine Einschätzung des Technologiekonzerns an die jüngsten Gespräche mit dem Management sowie an aktuelle Entwicklungen der Konkurrenten angepasst, schrieb Phil Buller in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Angesichts der detaillierten Informationen und Prognosen auf dem Kapitalmarkttag erwartet der Analyst keine Änderung des Ausblicks auf das Geschäftsjahr 2025/26./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 06:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 06:03 / GMT

