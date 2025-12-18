Siemens Aktie
Marktkap. 181,53 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Er habe sein Bewertungsmodell und seine Einschätzung des Technologiekonzerns an die jüngsten Gespräche mit dem Management sowie an aktuelle Entwicklungen der Konkurrenten angepasst, schrieb Phil Buller in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Angesichts der detaillierten Informationen und Prognosen auf dem Kapitalmarkttag erwartet der Analyst keine Änderung des Ausblicks auf das Geschäftsjahr 2025/26./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 06:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 06:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Overweight
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
236,10 €
|Abst. Kursziel*:
27,06%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
235,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,52%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
243,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
