Beiersdorf Aktie
Marktkap. 20,43 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Callum Elliott wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie die Entwicklung im Oktober und November aus. Dabei habe sich bei nahezu allen beobachteten europäischen Konsumgüterkonzernen der wichtige Single's Day als schwacher Verkaufstag entpuppt - Ausnahmen seien L'Oreal, Reckitt und Lindt gewesen. Im Schnitt sei das Bruttowarenvolumen in den beiden Monaten um 2,6 Prozent gesunken, während Beiersdorf wegen Nivea einen Rückgang um 16 Prozent verzeichnet habe. Interessanterweise hätten die Hamburger aber zugleich dank der Marke Nivea Marktanteile hinzugewonnen./tav/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf AG
Zusammenfassung: Beiersdorf Outperform
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
129,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
94,04 €
|Abst. Kursziel*:
37,18%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
93,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,26%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
