Beiersdorf Aktie

93,98 EUR -0,66 EUR -0,70 %
STU
Marktkap. 20,43 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

Bernstein Research

Beiersdorf Outperform

12:56 Uhr
Beiersdorf Outperform
Beiersdorf AG
93,98 EUR -0,66 EUR -0,70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Callum Elliott wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie die Entwicklung im Oktober und November aus. Dabei habe sich bei nahezu allen beobachteten europäischen Konsumgüterkonzernen der wichtige Single's Day als schwacher Verkaufstag entpuppt - Ausnahmen seien L'Oreal, Reckitt und Lindt gewesen. Im Schnitt sei das Bruttowarenvolumen in den beiden Monaten um 2,6 Prozent gesunken, während Beiersdorf wegen Nivea einen Rückgang um 16 Prozent verzeichnet habe. Interessanterweise hätten die Hamburger aber zugleich dank der Marke Nivea Marktanteile hinzugewonnen./tav/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
129,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
94,04 €		 Abst. Kursziel*:
37,18%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
93,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,26%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

12:56 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
17.12.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
17.12.25 Beiersdorf Sell UBS AG
17.12.25 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
12.12.25 Beiersdorf Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

