FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Hold" belassen. Der Technologiekonzern habe im Schlussquartal 2024/25 durchwachsen abgeschnitten und einen enttäuschenden Ergebnisausblick (EPS) auf das neue Geschäftsjahr gegeben, schrieb Gael de-Bray am Donnerstag. Zudem ziehe sich die Dekonsolidierung der Beteiligung an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers länger als erwartet hin, und es sei weiter unklar, wie diese sich steuerlich auswirken werde./gl/ag
Zusammenfassung: Siemens Hold
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
230,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
238,15 €
|Abst. Kursziel*:
-3,42%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
238,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,36%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
245,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
