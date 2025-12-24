DAX24.340 +0,2%Est505.751 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.562 +0,6%Bitcoin73.923 -0,2%Euro1,1795 ±-0,0%Öl62,39 -0,1%Gold4.484 ±-0,0%
STOXX 50-Performance

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 mit Zuschlägen

24.12.25 12:25 Uhr
Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 mit Zuschlägen

Das macht das Börsenbarometer in Europa.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
899,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AstraZeneca PLC
157,65 EUR 2,15 EUR 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BAT PLC (British American Tobacco)
48,45 EUR 0,05 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BNP Paribas S.A.
80,06 EUR -0,29 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BP plc (British Petrol)
4,88 EUR 0,01 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Diageo plc
18,35 EUR -0,30 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GSK PLC Registered Shs
20,46 EUR -0,09 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HSBC Holdings plc
13,40 EUR -0,02 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,84 EUR -0,04 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
London Stock Exchange (LSE)
103,00 EUR 2,00 EUR 1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
34,88 EUR 0,02 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rio Tinto plc
68,58 EUR 0,66 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rolls-Royce Plc
13,36 EUR 0,18 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
237,35 EUR 0,55 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Stoxx Europe 50
4.896,3 PKT 1,5 PKT 0,03%
Charts|News|Analysen

Um 12:09 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,05 Prozent auf 4.897,26 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,067 Prozent fester bei 4.898,07 Punkten, nach 4.894,79 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4.900,63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 4.894,99 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,372 Prozent. Vor einem Monat, am 24.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4.702,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.09.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4.591,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, wurde der STOXX 50 auf 4.274,15 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 12,87 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4.902,83 Punkten. Bei 3.921,71 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 0,74 Prozent auf 89,17 GBP), Diageo (+ 0,55 Prozent auf 15,97 GBP), HSBC (+ 0,13 Prozent auf 11,77 GBP), RELX (+ 0,10 Prozent auf 30,32 GBP) und BP (+ 0,08 Prozent auf 4,28 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Rolls-Royce (-0,84 Prozent auf 11,50 GBP), GSK (-0,72 Prozent auf 18,02 GBP), AstraZeneca (-0,62 Prozent auf 136,51 GBP), Rio Tinto (-0,26 Prozent auf 59,81 GBP) und BAT (-0,13 Prozent auf 42,14 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 2.242.046 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 347,291 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,91 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,38 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

