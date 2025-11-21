DAX 23.263 +0,7%ESt50 5.544 +0,5%MSCI World 4.250 +0,2%Top 10 Crypto 11,80 +0,7%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 75.351 -0,1%Euro 1,1532 +0,2%Öl 62,32 -0,3%Gold 4.060 -0,1%
Siemens Aktie

222,90 EUR +2,20 EUR +1,00 %
STU
Marktkap. 172 Mrd. EUR

KGV 18,71
WKN 723610

ISIN DE0007236101

Symbol SMAWF

Jefferies & Company Inc.

Siemens Buy

08:01 Uhr
Siemens Buy
Siemens AG
Siemens AG
222,90 EUR 2,20 EUR 1,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens von 291 auf 277 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Siemens dürfte seinen Anteil an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers bis zur direkten Ausgliederung voraussichtlich unter 60 reduzieren und damit den Weg für einen fokussierten Industriekonzern mit einer einzigartigen KI-Industrieplattform ebnen, schrieb Rizk Maidi in seiner Einschätzung vom Freitag. Das mittelfristige Umsatzwachstum dürfte das der Konkurrenz übertreffen. Nach 2026 erwartet Maidi ein Ergebniswachstum (EPS) im prozentual zweistelligen Bereich. Bis 2030 dürfte Software rund 50 Prozent des Umsatzes der Sparte Difital Industries (DI) ausmachen. Der Experte senkte aber seine Gewinnprognosen und das - Kursziel, um Wechselkurseffekten, den Kosten für die Integration von Zukäufen und höheren Ausgaben Rechnung zu tragen. Siemens bleibe eine Kernanlage im Industriebereich./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 11:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Buy

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
277,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
219,05 €		 Abst. Kursziel*:
26,46%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
222,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,27%
Analyst Name:
Rizk Maidi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
244,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

08:01 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 Siemens Hold Deutsche Bank AG
17.11.25 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 Siemens Underweight Barclays Capital
14.11.25 Siemens Buy UBS AG
mehr Analysen

