Siemens Aktie
Marktkap. 190,85 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens mit "Outperform" und einem Kursziel von 290 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Für Siemens spreche eine zu erwartende Erholung im Segment Automatisierung, schrieb Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neben Siemens zählten Siemens Energy, Rexl und Schneider Electric zu seinen Favoriten in der Branche./bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:31 / UTC
Zusammenfassung: Siemens Outperform
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
290,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
249,00 €
|Abst. Kursziel*:
16,47%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
250,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,93%
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
254,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens AG
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|19.12.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
