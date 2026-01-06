DAX 24.892 +0,1%ESt50 5.932 +0,1%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 12,15 -3,5%Nas 23.547 +0,7%Bitcoin 79.183 -1,2%Euro 1,1698 +0,1%Öl 59,94 -0,9%Gold 4.450 -1,0%
Siemens Aktie

Marktkap. 190,85 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
Bernstein Research

Siemens Outperform

08:01 Uhr
Siemens Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens mit "Outperform" und einem Kursziel von 290 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Für Siemens spreche eine zu erwartende Erholung im Segment Automatisierung, schrieb Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neben Siemens zählten Siemens Energy, Rexl und Schneider Electric zu seinen Favoriten in der Branche./bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Outperform

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
249,00 €		 Abst. Kursziel*:
16,47%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
250,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,93%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
254,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

