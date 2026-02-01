DAX aktuell

Zur Wochenmitte dürften sich Anleger am deutschen Aktienmarkt vorsichtig optimistisch zeigen. Die psychologisch wichtige 25.000-Punkte-Marke dürfte erneut überschritten werden.

Der DAX hatte den Dienstagshandel 0,80 Prozent stärker bei 24.998,40 Punkten beendet. Am Mittwoch dürfte es leicht nach oben gehen und damit die 25.000er-Marke erneut erklommen werden.

Seit Mitte Januar versucht der DAX, diese Charthürde zu nehmen. Er konnte sich jedoch bisher nur an einem Tag bis zum Handelsende darüber halten, auch wenn er es zwischenzeitlich sogar bis auf 25.239 Punkte geschafft hatte. Letztlich fehlten bisher immer die Anschlusskäufe.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Bayer bleibt im Fokus

Im Fokus dürften auch am Mittwoch die Aktien von Bayer stehen, nachdem die Anleger tags zuvor einen Milliardenvergleich in den USA als weiteren Schritt gefeiert hatten, um die Glyphosat-Akten nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten endlich zu schließen.

Mit ihrem Kurssprung auf fast 50 Euro kehrten die Bayer-Aktien auf das Niveau vom Sommer 2023 zurück. Der JPMorgan-Analyst Richard Vosser sieht jedoch noch einige Unsicherheiten und rechnet am Mittwoch nicht damit, dass sich der starke Lauf nahtlos fortsetzt.

