Marktkap. 62,59 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 514000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005140008

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DB

RBC Capital Markets

Deutsche Bank Outperform

13:26 Uhr
Deutsche Bank Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. 2025 sei ein starkes Jahr für die Kapitalmärkte gewesen und auch die Aussichten für 2026 seien positiv, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden weltweiten Branchenstudie. Da sich das wirtschaftliche Umfeld weiter bessere und die gelockerte US-Regulierung die Kapitalmarktaktivität stütze, dürfte sich die Investmentbanking-Aktivität im laufenden Jahr weiter erholen. Unter den europäischen Investmentbanken seien in diesem Zusammenhang Deutsche Bank und Barclays hervorzuheben. Allerdings könnten geopolitische Ereignisse für negative Einflüsse sorgen./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:11 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Outperform

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
33,31 €		 Abst. Kursziel*:
14,10%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
33,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,25%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

13:26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
07.01.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
07.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
05.12.25 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

