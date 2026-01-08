Enel Aktie
Marktkap. 94,13 Mrd. EURKGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Enel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Im laufenden Jahr dürfte sich der positive Trend für europäische Versorger fortsetzen, schrieb Dominic Nash in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Höhere Energiepreise könnten Impulse liefern. KI-Rechenzentren trieben die Stromnachfage nach oben./mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 22:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Enel Overweight
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
9,30 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
9,28 €
|Abst. Kursziel*:
0,25%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
9,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,66%
|
Analyst Name:
Dominic Nash
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,35 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Enel S.p.A.
|12:01
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Enel Buy
|UBS AG
|07.01.26
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.12.25
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|12:01
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Enel Buy
|UBS AG
|07.01.26
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.12.25
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|12:01
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Enel Buy
|UBS AG
|07.01.26
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.12.25
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|15.09.21
|Enel Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.21
|Enel Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.18
|Enel Reduce
|HSBC
|06.04.16
|Enel Underperform
|BNP PARIBAS
|11.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|08.07.25
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG