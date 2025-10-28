DAX 24.130 -0,6%ESt50 5.706 +0,0%MSCI World 4.433 +0,2%Top 10 Crypto 15,38 +2,5%Nas 23.967 +0,6%Bitcoin 96.493 -0,5%Euro 1,1647 +0,0%Öl 65,23 +1,2%Gold 4.009 +1,8%
Deutsche Bank Aktie

30,99 EUR +1,38 EUR +4,64 %
STU
36,03 USD +1,51 USD +4,37 %
BTT
Marktkap. 57,02 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000

ISIN DE0005140008

Symbol DB

Warburg Research

Deutsche Bank Hold

11:41 Uhr
Deutsche Bank Hold
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Bank AG
30,99 EUR 1,38 EUR 4,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen mit einem Kursziel von 30,40 Euro auf "Hold" belassen. Die Frankfurter hätten mit den Zahlen zum dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Aufgrund des geringen Abstands der Aktie zum Kursziel bleibt er aber beim neutralen Votum./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Hold

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
30,40 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
30,51 €		 Abst. Kursziel*:
-0,36%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
30,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,89%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

