Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 57,02 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen mit einem Kursziel von 30,40 Euro auf "Hold" belassen. Die Frankfurter hätten mit den Zahlen zum dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Aufgrund des geringen Abstands der Aktie zum Kursziel bleibt er aber beim neutralen Votum./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Hold
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
30,40 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
30,51 €
|Abst. Kursziel*:
-0,36%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
30,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,89%
|
Analyst Name:
Andreas Pläsier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Bank AG
|14:11
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|11:41
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|10:11
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|11:41
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|10:11
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:11
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|11:41
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|09:31
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|27.08.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.