DAX 24.547 +1,0%ESt50 5.953 +1,0%MSCI World 4.554 +0,2%Top 10 Crypto 10,73 -1,9%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.386 -1,8%Euro 1,1951 -0,2%Öl 70,41 -0,6%Gold 5.134 -4,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Bank 514000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 adidas A1EWWW Tesla A1CX3T Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Palantir, BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zur Bewährungsprobe? Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zur Bewährungsprobe?
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Bank Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
33,17 EUR +0,65 EUR +2,00 %
STU
39,74 USD +0,19 USD +0,48 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 61,57 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 514000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005140008

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DB

RBC Capital Markets

Deutsche Bank Outperform

08:01 Uhr
Deutsche Bank Outperform
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Bank AG
33,17 EUR 0,65 EUR 2,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Dass die Bank ihre Jahresziele erreicht habe, sei ein wichtiger Meilenstein, schrieb Anke Reingen am Donnerstagabend. Der Quartalsbericht habe zudem die wichtigsten Parameter der nächsten Entwicklungsphase bis 2028 bestätigt, insbesondere die Zusage, jährliche Fortschritte in puncto Profitabilität zu erzielen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:43 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Outperform

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
32,61 €		 Abst. Kursziel*:
16,53%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
33,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,56%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

11:01 Deutsche Bank Buy UBS AG
08:01 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
29.01.26 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

finanzen.net Aktienempfehlung Deutsche Bank-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt Deutsche Bank-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt
finanzen.net DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX zum Start mit Zuschlägen
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
finanzen.net Gewinne in Europa: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zieht am Vormittag an
finanzen.net Deutsche Bank-Aktie im Minus: Eigene Erwartungen für das abgelaufene Jahr erfüllt - Dividende angehoben
dpa-afx DWS-Aktie legt zu: Deutsche-Bank-Tochter hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich schwächer
Zacks Deutsche Bank Q4 Earnings Rise Y/Y, Expenses & Provisions Decline Y/Y
Deutsche Welle Germany updates: Deutsche Bank announces record profits
Deutsche Welle Germany updates: Deutsche Bank announces record profits
Deutsche Welle Germany updates: Deutsche Bank announces record profits
Business Times Deutsche Bank posts biggest annual profit in nearly two decades a day after police search
RTE.ie Deutsche Bank posts biggest annual profit since 2007
Financial Times Deutsche Bank reports record quarterly profits
Financial Times Deutsche Bank raided in German probe over Abramovich links
RSS Feed
Deutsche Bank AG zu myNews hinzufügen