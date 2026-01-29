Swiss Re Aktie
Marktkap. 36,7 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 133 auf 119 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Claudia Gaspari ging am Donnerstag in ihrer Branchenanalyse zu europäischen Versichern auf die "Jagd nach Ergebnisdynamik". Aktuell lasse der Sektor sie vermissen, was zum bisher relativ schwachen Kursverlauf 2026 geführt habe. Ab dem zweiten Halbjahr dürfte es nach dem Solvency-II-Review wieder aufregender werden, so die Expertin. Zusätzliche 2 bis 3 Prozent der Marktkapitalisierung könnten dann frei werden für ergebniswirksame Maßnahmen. ASR Nederland rage mit der größten Chance heraus./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Underweight
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
119,00 CHF
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
123,05 CHF
|Abst. Kursziel*:
-3,29%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
123,30 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,49%
|
Analyst Name:
Claudia Gaspari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
131,14 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Swiss Re AG
|12:01
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.01.26
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:01
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.01.26
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|12:01
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.01.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06.12.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.