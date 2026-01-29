DAX 24.458 +0,6%ESt50 5.929 +0,6%MSCI World 4.550 +0,1%Top 10 Crypto 10,73 -1,9%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.281 -2,0%Euro 1,1931 -0,3%Öl 70,34 -0,7%Gold 5.125 -4,8%
Swiss Re Aktie

134,50 EUR -0,75 EUR -0,55 %
STU
123,30 CHF +0,45 CHF +0,37 %
SWX
Marktkap. 36,7 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M

ISIN CH0126881561

Symbol SSREF

Barclays Capital

Swiss Re Underweight

12:01 Uhr
Swiss Re Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 133 auf 119 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Claudia Gaspari ging am Donnerstag in ihrer Branchenanalyse zu europäischen Versichern auf die "Jagd nach Ergebnisdynamik". Aktuell lasse der Sektor sie vermissen, was zum bisher relativ schwachen Kursverlauf 2026 geführt habe. Ab dem zweiten Halbjahr dürfte es nach dem Solvency-II-Review wieder aufregender werden, so die Expertin. Zusätzliche 2 bis 3 Prozent der Marktkapitalisierung könnten dann frei werden für ergebniswirksame Maßnahmen. ASR Nederland rage mit der größten Chance heraus./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Analysen zu Swiss Re AG

