132,80 EUR +0,55 EUR +0,42 %
STU
122,50 CHF -0,40 CHF -0,33 %
SWX
Marktkap. 36,68 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M

ISIN CH0126881561

Symbol SSREF

UBS AG

Swiss Re Neutral

12:01 Uhr
Swiss Re Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Swiss Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 135 Franken belassen. An der seit Jahresbeginn unterdurchschnittlichen Entwicklung der europäischen Rückversichereraktien im Vergleich zum Versicherungssektor dürfte die anstehende Vertragserneuerungsrunde kaum etwas ändern, schrieb Will Hardcastle in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Er geht von rückläufigen Preisen aus. Mit Blick auf die Erneuerungsrunde und die anstehenden Quartalszahlen präferiert Hardcastle Hannover Rück vor Munich Re, Scor und Swiss Re. Zudem bevorzugt er weiterhin breit aufgestellte Versicherer im Vergleich zu den Rückversicherern./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 20:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 20:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
135,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
122,20 CHF		 Abst. Kursziel*:
10,47%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
122,50 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
10,20%
Analyst Name:
Will Hardcastle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
133,14 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

