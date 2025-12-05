Swiss Re Aktie
Marktkap. 40,71 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underweight" mit einem Kursziel von 133 Franken belassen. Die Ziele des Rückversicherers für 2026 lägen unter den Erwartungen, schrieb Ivan Bokhmat in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es bestehe zwar weiterhin Vertrauen in die kombinierte Schaden-Unfall-Quote, doch die Ertragslage im Geschäft mit Lebens- und Krankenversicherungen liege etwas unter den Schätzungen. Die Aktienrückkäufe wirkten nur halb so hoch wie von Experten prognostiziert./rob/tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Underweight
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
133,00 CHF
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
129,45 CHF
|Abst. Kursziel*:
2,74%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
129,45 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
2,74%
|
Analyst Name:
Ivan Bokhmat
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
142,49 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Swiss Re AG
|05.12.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Swiss Re Halten
|DZ BANK
|14.11.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.