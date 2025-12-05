DAX 24.035 +0,0%ESt50 5.716 -0,1%MSCI World 4.420 +0,0%Top 10 Crypto 12,36 +2,5%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 78.758 +1,7%Euro 1,1654 +0,1%Öl 63,75 -0,2%Gold 4.211 +0,3%
Swiss Re Aktie

138,85 EUR -0,40 EUR -0,29 %
STU
130,00 CHF +0,55 CHF +0,42 %
SWX
Marktkap. 38,05 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M

ISIN CH0126881561

Symbol SSREF

RBC Capital Markets

Swiss Re Underperform

09:26 Uhr
Swiss Re Underperform
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
138,85 EUR -0,40 EUR -0,29%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Swiss Re von 125 auf 118 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Ben Cohens senkte am Sonntag seine Gewinnerwartungen für den Rückversicherer. Die Aktienrückkäufe seien geringer als erwartet, der Fokus liege nun auf Übernahmen und die Äußerungen zum Wettbewerb im Schaden- und Haftpflicht-Geschäft seien vorsichtig gewesen./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 17:44 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Underperform

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
118,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
129,20 CHF		 Abst. Kursziel*:
-8,67%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
130,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,23%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,77 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

