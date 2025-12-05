RBC Capital Markets

Swiss Re Underperform

09:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Swiss Re von 125 auf 118 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Ben Cohens senkte am Sonntag seine Gewinnerwartungen für den Rückversicherer. Die Aktienrückkäufe seien geringer als erwartet, der Fokus liege nun auf Übernahmen und die Äußerungen zum Wettbewerb im Schaden- und Haftpflicht-Geschäft seien vorsichtig gewesen./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 17:44 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re