DAX legt zu -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Palantir, BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk im Fokus
Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zur Bewährungsprobe?
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag
STMicroelectronics Aktie

Marktkap. 22,18 Mrd. EUR

KGV 133,46 Div. Rendite 1,36%
WKN 893438

ISIN NL0000226223

Symbol STMEF

STMicroelectronics Buy

STMicroelectronics Buy
STMicroelectronics N.V.
24,17 EUR 0,45 EUR 1,90%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 30 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den jüngsten Quartalszahlen habe der Halbleiterkonzern Hinweise geliefert, dass der Geschäftszyklus Fahrt aufnehme, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Er erhöhte seine Schätzungen./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,70 €		 Abst. Kursziel*:
30,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,26%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

10:31 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
10:31 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:21 STMicroelectronics Buy UBS AG
10:21 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

finanzen.net Bücher geöffnet STMicro-Aktie im Fokus: Infineon-Rivale übertrifft Umsatzerwartungen in Q4 - Gewinn sackt ab STMicro-Aktie im Fokus: Infineon-Rivale übertrifft Umsatzerwartungen in Q4 - Gewinn sackt ab
finanzen.net STMicroelectronics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
finanzen.net Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse
dpa-afx TSMC-Aktie zieht deutlich an nach starkem Quartalsbericht und Ausblick
finanzen.net Erste Schätzungen: STMicroelectronics legt Quartalsergebnis vor
finanzen.net Infineon-Aktie mit deutlichem Kursplus: Positiver Ausblick von Microchip Technology schiebt an
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Infineon und STMicro ziehen an - Gute Microchip-Vorgaben
finanzen.net Dezember 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur STMicroelectronics-Aktie
TraderFox STMicro: Ein Chiplieferant für SpaceX. Bis 2027 könnten weitere 5 Mrd. Chips geliefert werden!
Benzinga STMicroelectronics Withholds 2026 Outlook But Says Growth Is Coming
Benzinga Is STMicroelectronics NV Gaining or Losing Market Support?
Benzinga STMicroelectronics Brings Humanoid Robots Into Its Factories
PR Newswire Oversonic Robotics signs humanoid robots supply agreement with STMicroelectronics
PR Newswire Oversonic Robotics signs humanoid robots supply agreement with STMicroelectronics
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around STMicroelectronics NV?
Benzinga How STMicroelectronics Became Backbone Of SpaceX&#39;s Starlink Network
Benzinga Europe&#39;s $1.2 Billion STMicroelectronics Deal Aims To Secure Future Tech
