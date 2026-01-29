STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 22,18 Mrd. EURKGV 133,46 Div. Rendite 1,36%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 30 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den jüngsten Quartalszahlen habe der Halbleiterkonzern Hinweise geliefert, dass der Geschäftszyklus Fahrt aufnehme, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Er erhöhte seine Schätzungen./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,70 €
|Abst. Kursziel*:
30,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,17 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,26%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|10:31
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:31
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:21
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|10:21
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|10:31
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:31
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:21
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|10:21
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|10:31
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|29.01.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|29.01.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|08.01.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|10:31
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:21
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.