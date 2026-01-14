DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 +6,1%Nas22.696 +0,4%Bitcoin58.173 +4,3%Euro1,1874 ±0,0%Öl67,81 +0,4%Gold5.044 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Amazon 906866 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: US-Börsen im Plus -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Siemens-Aktie tiefer am Ex-Dividendentag - Barclays-Analyst sieht kein weiteres Kurspotenzial Siemens-Aktie tiefer am Ex-Dividendentag - Barclays-Analyst sieht kein weiteres Kurspotenzial
DAX in KW 7: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 7: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kamera-Brillen im Blick

Facebook-Konzern Meta erwägt Gesichtserkennung in seinen Brillen

13.02.26 20:05 Uhr
Facebook-Konzern Meta erwägt Gesichtserkennung in seinen Brillen | finanzen.net

Der Facebook-Konzern Meta erwägt, seine Kamera-Brillen mit einer Gesichtserkennungs-Funktion auszurüsten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
546,50 EUR -2,70 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Man höre oft von Interesse daran, hieß es in einer Meta-Stellungnahme. Der Konzern prüfe aber noch verschiedene Optionen und werde "mit Bedacht" vorgehen, falls eine solche Funktion eingeführt werden sollte.

Wer­bung

Zuvor hatte die "New York Times" berichtet, Meta Platforms (ex Facebook) könnte noch in diesem Jahr seine smarten Brillen mit irgendeiner Art von Gesichtserkennung ausstatten. Die auch in Europa unter den Marken Ray-Ban und Oakley verkauften Brillen haben Kamera, Mikrofon und Lautsprecher, während sie herkömmlichen Brillengestellen sehr ähnlich sehen. Zuletzt brachte Meta in den USA auch eine Brille auf den Markt, die Trägern Informationen auf einem kleinen Display im rechten Glas einblenden kann. Die Brillen haben ein LED-Licht, das angeht, wenn die Kamera Aufnahmen macht.

Ärger mit früherer Gesichtserkennung

Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf ein internes Meta-Dokument, im Konzern sei bereits seit Anfang vergangenen Jahres überlegt worden, wie genau eine Gesichtserkennungs-Funktion angesichts von Datenschutzrisiken gestaltet werden könnte. Ein Vorschlag sei gewesen, sie zunächst für Teilnehmer einer Konferenz für Sehbehinderte zu veröffentlichen.

Der Konzern hatte eine frühere Gesichtserkennungs-Funktion, die einem Nutzer bekannte Personen automatisch in Fotos kennzeichnen konnte, schon vor Jahren nach Datenschutz-Kritik eingestellt und deswegen Milliarden in den USA zahlen müssen. Stein des Anstoßes war damals unter anderem, dass dafür in großem Stil biometrische Daten von Nutzern erfasst werden mussten. Laut Medienberichten hatte Meta bereits 2021 zur Markteinführung der ersten Brillen über eine Gesichtserkennungs-Funktion nachgedacht.

Wer­bung

Jetzt wurde in dem Meta-Dokument der "New York Times" zufolge als Vorteil darauf verwiesen, dass die Aufmerksamkeit potenzieller Kritiker angesichts der "dynamischen" politischen Entwicklung in den USA woanders liege.

Verschiedene Optionen

Die Funktion werde es nicht erlauben, jede beliebige Person, der man begegnet, zu identifizieren, schrieb die Zeitung unter Berufung auf informierte Personen. Eine erwogene Option sei, die Brille Menschen erkennen zu lassen, mit denen Nutzer auf Meta-Plattformen verbunden sind. Weiter gefasst könnte die Funktion Leute erkennen lassen, die einen öffentlich zugänglichen Account etwa bei Instagram haben, hieß es. Zu Meta gehören neben Facebook und Instagram unter anderem auch die Chatdienste WhatsApp und Messenger.

Bereits 2024 hatten Harvard-Studenten demonstriert, dass sie über die Verknüpfung mit einer Internet-Datenbank mit Hilfe der Meta-Brillen Fremde in der U-Bahn von Boston identifizieren konnten.

Wer­bung

Derzeit müssen Nutzer die Kameras der Brillen selbst aktivieren. Der "New York Times" zufolge arbeitet Meta auch an einer Funktion, die den gesamten Tag von Nutzern erfassen kann. Für Facebook-Gründer und Meta-Chef Mark Zuckerberg sind die Brillen eine wichtige Ergänzung für Künstliche Intelligenz, weil die Software dank ihnen sehen und hören kann, was die Nutzer sehen und hören.

MENLO PARK (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Meta Platforms (ex Facebook) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com, Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.06.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen