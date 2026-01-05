DAX 24.293 -2,1%ESt50 5.888 -0,8%MSCI World 4.524 -0,6%Top 10 Crypto 11,10 -4,7%Nas 23.426 -1,8%Bitcoin 71.018 -4,6%Euro 1,1949 -0,1%Öl 70,46 +2,5%Gold 5.296 -2,2%
Nach Fed-Entscheid: DAX sackt letztlich ab -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla, Rüstungsaktien, DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
NVIDIA-Aktie und Physical AI: Dieses Robotik-Unternehmen begeistert Jensen Huang
Ausblick: Apple veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

Marktkap. 1,42 Bio. EUR

KGV 24,54 Div. Rendite 0,34%
Jefferies & Company Inc.

Meta Platforms (ex Facebook) Buy
13:51 Uhr

13:51 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Meta Platforms (ex Facebook)
607,50 EUR 46,50 EUR 8,29%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 910 auf 1000 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Social-Media-Konzern habe mit dem Umsatz die Konsensschätzung übertroffen und mit dem währungsbereinigten Wachstumsziel für 2026 klar positiv überrascht, schrieb Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem darauf, dass das KI-getriebene Wachstum wieder an Fahrt gewonnen habe./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:17 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:17 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 1.000,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 668,73		 Abst. Kursziel*:
49,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 726,99		 Abst. Kursziel aktuell:
37,55%
Analyst Name:
Brent Thill 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 860,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

17:11 Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen DZ BANK
14:41 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:51 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
12:46 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

finanzen.net Facebook-Mutter zieht Bilanz Meta-Aktie höher: Facebook-Mutter übertrifft alle Erwartungen - Milliardenschwere KI-Ausgaben geplant Meta-Aktie höher: Facebook-Mutter übertrifft alle Erwartungen - Milliardenschwere KI-Ausgaben geplant
dpa-afx WDH/AKTIE IM FOKUS: Meta schnellen hoch - Geld für KI-Ausbau ist da
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Meta schnellen hoch - Geld für KI-Ausbau ist da
dpa-afx ROUNDUP 3: Facebook-Konzern Meta verspricht 'KI, die einen versteht'
finanzen.net Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Hausse bei Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag
finanzen.net Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 startet in der Verlustzone
finanzen.net Schwacher Handel in New York: S&P 500 fällt zum Start zurück
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 29.01.26
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Benzinga How To Trade SPY, QQQ, AAPL, MSFT, NVDA, GOOGL, META, TSLA Using Technical Analysis
Benzinga Meta Platforms Q4 2025 Earnings Call: Complete Transcript
Zacks Here's Why Meta Platforms (META) is a Strong Growth Stock
Benzinga Meta Shares Jump After Q4 Earnings Beat, Strong Q1 Outlook
Benzinga Meta Platforms To Rally More Than 71%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday
Benzinga Deep Dive Into Meta Platforms Stock: Analyst Perspectives (19 Ratings)
Benzinga Stock Market Today: S&amp;P 500 Futures Advance After Fed Pauses Rate Cuts— Tesla, Microsoft, Meta, Apple, IBM In Focus (UPDATED)
MotleyFool AMD, Broadcom, and Nvidia Stock Investors Just Got Fantastic News from CEO Mark Zuckerberg
