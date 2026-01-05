Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,42 Bio. EURKGV 24,54 Div. Rendite 0,34%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 910 auf 1000 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Social-Media-Konzern habe mit dem Umsatz die Konsensschätzung übertroffen und mit dem währungsbereinigten Wachstumsziel für 2026 klar positiv überrascht, schrieb Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem darauf, dass das KI-getriebene Wachstum wieder an Fahrt gewonnen habe./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:17 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:17 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Meta
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 1.000,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 668,73
|Abst. Kursziel*:
49,54%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 726,99
|Abst. Kursziel aktuell:
37,55%
|
Analyst Name:
Brent Thill
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 860,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
