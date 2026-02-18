DAX23.819 +1,8%Est505.796 +2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1000 -0,3%Nas22.748 +0,2%Bitcoin59.934 +1,7%Euro1,1644 +0,1%Öl90,85 +1,2%Gold5.209 +1,2%
Heute im Fokus
Ölpreise sinken: DAX zieht kräftig an -- Wall Street etwas tiefer -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, CATL, Lumentum, Amazon, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Milliarden-Offensive bei AT&T sprengt Analystenerwartungen: Aktie regt sich kaum Milliarden-Offensive bei AT&T sprengt Analystenerwartungen: Aktie regt sich kaum
Procept Biorobotics: Revolution in der Urologie und ein 10-Millionen-Dollar-Signal an die Märkte Procept Biorobotics: Revolution in der Urologie und ein 10-Millionen-Dollar-Signal an die Märkte
Profil
KI-Expansion finanziert

Amazon-Aktie stabil: Milliardenschwere Multi-Tranchen-Anleihe zur KI-Finanzierung voraus?

10.03.26 15:02 Uhr
Amazon-Aktie an der NASDAQ stabil: Anleiheemission 2026 soll wohl AI-Investitionen finanzieren | finanzen.net

Der Technologiegigant Amazon bereitet laut Berichten eine umfangreiche Rückkehr an den Anleihenmarkt vor, um seine massiven Investitionen in künstliche Intelligenz zu finanzieren.

• Amazon plant angeblich die Emission von Anleihen in US-Dollar und Euro mit extrem langen Laufzeiten
• Unternehmen beabsichtigt laut Bloomberg-Bericht, die Liquidität für KI-Investitionen in Höhe von 200 Milliarden US-Dollar zu sichern
• Informanten zufolge steuern Institute wie JPMorgan und Goldman Sachs das milliardenschwere Vorhaben

Bloomberg: Amazon plant Rückkehr an den Bondmarkt mit Rekordlaufzeiten

Der E-Commerce- und Cloud-Marktführer Amazon bereitet angeblich eine der größten Kapitalmarkttransaktionen des laufenden Quartals vor. Wie Bloomberg unter Verweis auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person berichtet, plant der Konzern den Verkauf von US-Dollar-Anleihen in bis zu elf Tranchen. Diese sollen Laufzeiten zwischen zwei und 50 Jahren umfassen, wobei das Papier mit Fälligkeit im Jahr 2076 im Fokus der institutionellen Investoren steht. Da es sich um nicht-öffentliche Details handelt, bat der Informant gegenüber Bloomberg um Anonymität, bestätigte jedoch, dass die ersten Preisdiskussionen für die längste Tranche einen Aufschlag von etwa 1,55 Prozentpunkten über den Renditen von US-Staatsanleihen vorsehen.

Auch Euro-Anleihen geplant?

Zusätzlich zu den Dollar-Papieren beabsichtigt das Unternehmen laut den Informanten von Bloomberg, Euro-Anleihen in acht verschiedenen Teilen zu platzieren, deren Laufzeiten bis zu 38 Jahre betragen sollen. Insgesamt könnten damit laut Bloomberg 27 bis 42 Milliarden US-Dollar eingenommen werden. Die Koordination dieses Vorhabens liegt angeblich in den Händen der HSBC, Citigroup, Goldman Sachs und JPMorgan. Dieser Schritt wäre die erste große Kapitalaufnahme seit November, als der Konzern bereits 15 Milliarden US-Dollar am Markt einsammelte. Die geplante Emission unterstreicht den enormen Hunger der Hyperscaler nach frischem Kapital, da Investoren derzeit bereitwillig Liquidität für Unternehmen bereitstellen, welche die Speerspitze der KI-Revolution bilden.

Kapitalbedarf für massive Infrastruktur-Offensive im Jahr 2026

Die Hintergründe für die angebliche Milliarden-Emission liegen in den ambitionierten Ausbauplänen für die Sparte Amazon Web Services (AWS). Amazon hatte bereits im vergangenen Monat angekündigt, im Jahr 2026 rund 200 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren, spezialisierte Chips und technische Ausrüstung investieren zu wollen, was die ursprünglichen Schätzungen vieler Analysten deutlich übertraf. Bloomberg berichtet, dass dieser Investitionsschub Teil einer branchenweiten Bewegung ist, bei der Schwergewichte wie Alphabet, Meta und Microsoft zusammen etwa 650 Milliarden US-Dollar an Investitionsausgaben (Capex) für 2026 prognostizieren. Die geplante Anleihe soll dabei helfen, diese astronomischen Summen langfristig und zu attraktiven Konditionen zu refinanzieren.

Trotz der soliden Bilanzstruktur von Amazon wachsen unter Aktieninvestoren laut Marktbeobachtern die Sorgen, ob sich diese gewaltigen Ausgaben zeitnah rentieren werden. Während der Rentenmarkt die Papiere aufgrund der hohen Bonität des Unternehmens vermutlich gierig aufsaugen wird, bleibt die Skepsis hinsichtlich der Effizienz der KI-Investitionen ein dominantes Thema auf dem Parkett.
Bloomberg weist darauf hin, dass die aggressive Expansion notwendig ist, um die Marktführerschaft im Cloud-Sektor zu verteidigen, während der Wettbewerb um die Vorherrschaft bei generativer KI in eine entscheidende Phase eintritt. Die informellen Berichte über die neue Schuldenaufnahme verdeutlichen, dass der Konzern gewillt ist, für diese Technologieführerschaft tief in die Taschen zu greifen.

Amazon-Aktienreaktion: Kurs im Schatten der Emissionspläne

Nach Bekanntwerden der Berichte über die geplante Jumbo-Anleihe zeigte sich die Amazon-Aktie unbeeindruckt. Das Papier zeigt sich im NASDAQ-Handel zeitweise mit einem marginalen Minus von 0,07 Prozent bei 213,33 US-Dollar. Marktteilnehmer dürften zunächst verhalten auf die Aussicht einer steigenden Verschuldung reagieren, auch wenn diese zur Finanzierung von künftigem Wachstum dient.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

