Sinkende Ölpreise: DAX zieht kräftig an -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- BioNTech, Lufthansa, CATL, Rheinmetall, EVOTEC, Bitcoin & Co. im Fokus
Nahostkonflikt im Fokus: DAX erholt sich deutlich - Leicht gesunkene Ölpreise hellen Stimmung auf
KI-Chip-Rennen: So schätzt ein UBS-Top-Analyst die Aktien von NVIDIA, Micron und AMD ein
Blick in die Bücher

CATL-Aktie springt nach Bilanzvorlage hoch: Deutliches Gewinnplus in 2025 begeistert Anleger

10.03.26 11:27 Uhr
CATL-Aktie überzeugt in 2025 auf ganzer Linie: Anleger feiern Gewinnsprung | finanzen.net

Der chinesische Batteriegigant CATL untermauert mit einem massiven Gewinnplus im Schlussquartal seine weltweite Marktführerschaft.

• CATL steigert Umsatz und Gewinn in Q4
• Bilanz für Gesamtjahr 2025 überzeugt
• Anleger schicken die Aktie ins Plus

CATL veröffentlicht Finanzbericht: So lief das vierte Quartal

Der chinesische Batteriegigant CATL hat das vierte Quartal 2025 mit einem Paukenschlag abgeschlossen. Trotz eines schwierigen Marktumfelds, geprägt von steigenden Rohstoffkosten und einer intensiven Prüfung der US-Partnerschaft mit Ford durch Regierungsbehörden, steigerte das Unternehmen seinen Nettogewinn um beeindruckende 57,1 Prozent auf 23,17 Milliarden Yuan (RMB). Dies markiert das stärkste Wachstum innerhalb der letzten zweieinhalb Jahre und übertraf die Analystenschätzungen deutlich, wie Reuters berichtet.

Auch beim Umsatz lieferte der Zulieferer von Branchengrößen wie Tesla, Xiaomi und NIO ab: Dieser kletterte laut Finanzbericht um 36,6 Prozent auf 140,6 Milliarden RMB. Damit beschleunigte sich das Wachstum im Vergleich zum Vorquartal massiv. Dennoch war das Jahr nicht frei von Hürden: Eine vorübergehende Produktionsunterbrechung in der Lithiummine Jianxiawo aufgrund abgelaufener Genehmigungen belastete die Margen. Laut Citi-Analysten wird die Produktion dort voraussichtlich im Juni 2026 wieder voll anlaufen.

Blick auf das Gesamtjahr 2025

Im gesamten Fiskaljahr 2025 festigte CATL seine Position als unangefochtener Weltmarktführer. Mit einem globalen Marktanteil von 39,2 Prozent (Vorjahr: 38,0 Prozent) baute das Unternehmen den Vorsprung gegenüber dem schärfsten Verfolger BYD, dessen Anteil leicht auf 16,4 Prozent sank, weiter aus. Das Jahresergebnis glänzte mit einem Gewinnwachstum von 42,3 Prozent - dem höchsten Wert seit drei Jahren, so Reuters.
Besonders dynamisch entwickelte sich das Segment der Energiespeichersysteme: Hier stiegen die Auslieferungen um 80 Prozent an, was mittlerweile fast 15 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht.

Der Umsatz stieg im Jahr 2025 um 17,04 Prozent auf 423,70 Milliarden RMB, während der Gewinn einen Sprung um 42,28 Prozent auf 72,20 Milliarden RMB schaffte. Der Gewinn je Aktie stieg im Berichtszeitraum um 39,38 Prozent auf 16,14 RMB an.

Ausblick und Dividende

Zudem hat das Unternehmen im Zuge der Bilanzvorstellung des Gesamtjahres 2025 über eine Dividende entschieden: "In Bezug auf den Gewinnverteilungsplan des Unternehmens für 2025 schlägt der Vorstand den Aktionären auf der Hauptversammlung vor, die Ausschüttung einer Bardividende in Höhe von 69,57 RMB […] je 10 Aktien (einschließlich Steuern) zu prüfen und zu genehmigen", heißt es in einer Mitteilung von CATL.

Für das Jahr 2026 rüstet sich der Konzern jedoch für einen härteren Konkurrenzkampf: Während der chinesische Automobilmarkt mit dem schwächsten Wachstum seit der Pandemie kämpft, drückt Wettbewerber BYD mit technologischen Upgrades (schnelleres Laden bei Kälte) und einem massiven Ausbau des eigenen Ladenetzes auf den Markt. CATL setzt dem eine globale Expansionsstrategie und eine Diversifizierung seines Portfolios entgegen, so Reuters.

So reagiert die Aktie

Anleger nahmen den Jahresbericht von CATL wohlwollend auf. Schlussendlich schickten sie die Aktie im chinesischen Handel um 5,26 Prozent nach oben auf 376,3 RMB. Seit Jahresbeginn konnte das Papier bereits um 2,46 Prozent zulegen. Innerhalb der vergangenen 52 Wochen liegt der Kursgewinn sogar bei 47,45 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Kittyfly / Shutterstock.com

