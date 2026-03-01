DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9700 -1,4%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.844 -0,6%Euro1,1621 +0,1%Öl89,63 -1,9%Gold5.197 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Allianz 840400 TUI TUAG50 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- Porsche, Novo Nordisk, Meta, TSMC im Fokus
Top News
Schutz vor dem Tech-Beben: So lassen sich Portfolios laut JPMorgan mit ETFs gegen die KI-Blase schützen Schutz vor dem Tech-Beben: So lassen sich Portfolios laut JPMorgan mit ETFs gegen die KI-Blase schützen
Ein Jahrhundert der Träume: Die monumentale Reise der Walt Disney Company Ein Jahrhundert der Träume: Die monumentale Reise der Walt Disney Company
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung
10 vor 9

Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen - Rheinmetall steigert Gewinn und Umsatz

11.03.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Rheinmetall Bilanz im Blick: Umsatz und Gewinn steigen | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.968,6 PKT 559,3 PKT 2,39%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.959,9 PKT 551,4 PKT 2,17%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
55.025,4 PKT 777,0 PKT 1,43%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.123,1 PKT 26,5 PKT 0,65%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX vor ruhigem Start

Der DAX sowie der TecDAX werden mit einer stabilen Eröffnung erwartet.

2. Börsen in Fernost tendieren nach oben

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 1,43 Prozent höher bei 55.025,37 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,26 Prozent auf 4.133,72 Zähler.

Wer­bung

Für den Hang Seng geht es um 0,04 Prozent nach oben auf 25.971,38 Einheiten.

3. Oracle-Aktie deutlich höher: SAP-Rivale bei Umsatz und Gewinn besser als erwartet

Der Tech-Konzern Oracle kann seine hohen Investitionen in KI-Infrastruktur entgegen den Zweifeln an der Börse in Umsatzwachstum ummünzen. Zur Nachricht

Wer­bung

4. Lufthansa-Aktie: Pilotengewerkschaft VC ruft zu Lufthansa-Streik am 12. und 13. März auf

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat zu Streiks bei den Fluggesellschaften Lufthansa Cityline sowie Lufthansa Passage und Lufthansa Cargo aufgerufen. Zur Nachricht

5. Novo Nordisk-Aktie gibt ab: FDA mit Verwarnung wegen nicht gemeldeter Nebenwirkungen bei GLP-1-Mitteln

Novo Nordisk hat von der US-Arzneimittelbehörde eine Verwarnung erhalten. Der Pharmakonzern hat es versäumt, vermutete Nebenwirkungen seiner GLP-1-Präparate zu melden. Zur Nachricht

6. Gerresheimer-Aktie: Jahresabschluss verschoben

Gerresheimer verschiebt den Jahres- und Konzernabschluss 2025. Zur Nachricht

7. Mercedes-Benz-Aktie: Wie der Vans-Chef den Absatz wieder steigern will

Mit einem noch stärkeren Fokus auf Kunden wie Handwerker, Spediteure oder Lieferdienste will die Vans-Sparte von Mercedes-Benz nach zuletzt rückläufigen Geschäftszahlen wieder wachsen. Zur Nachricht

8. Porsche-Aktie: Erwartungen für 2026 gedämpft

Porsche rechnet nach dem Gewinneinbruch vergangenes Jahr infolge hoher Kosten wegen des Strategieschwenks mit keiner Trendwende, zumindest nicht beim Umsatz. Zur Nachricht

9. Rheinmetall-Aktie höher: Rüstungsriese steigert Umsatz und Gewinn deutlich - Dividende überraschend hoch

Die hohe Nachfrage nach Wehrtechnik hat Rheinmetall vergangenes Jahr ein hohes Umsatzplus beschert. Zur Nachricht

10. Meta-Aktie nach strategischem Zukauf im Blick: Plattform für autonome KI-Agenten übernommen

Der Facebook-Konzern Meta kauft eine Online-Plattform, über die sich KI-Programme untereinander austauschen können. Zur Nachricht

Bildquellen: LiliGraphie / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:53Nahostkonflikt und Ölpreise bleiben Top-Thema: DAX dürfte sich kaum aus der Deckung wagen
08:35dailyDAX: Runde Marke angekratzt
08:35dailyDAX: Runde Marke angekratzt
08:35dailyDAX: Runde Marke angekratzt
08:24Aktien Frankfurt Ausblick: Dax nach Vortagserholung vor schwächerem Auftakt
08:15Porsche meldet 91,4 Prozent Gewinneinbruch
08:00Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen - Rheinmetall steigert Gewinn und Umsatz
07:41Gewinn von Sportwagenbauer Porsche bricht um über 90 Prozent ein
mehr