10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX vor ruhigem Start

Der DAX sowie der TecDAX werden mit einer stabilen Eröffnung erwartet.

2. Börsen in Fernost tendieren nach oben

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 1,43 Prozent höher bei 55.025,37 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,26 Prozent auf 4.133,72 Zähler.

Wer­bung Wer­bung

Für den Hang Seng geht es um 0,04 Prozent nach oben auf 25.971,38 Einheiten.

3. Oracle-Aktie deutlich höher: SAP-Rivale bei Umsatz und Gewinn besser als erwartet

Der Tech-Konzern Oracle kann seine hohen Investitionen in KI-Infrastruktur entgegen den Zweifeln an der Börse in Umsatzwachstum ummünzen. Zur Nachricht

Wer­bung Wer­bung

4. Lufthansa-Aktie: Pilotengewerkschaft VC ruft zu Lufthansa-Streik am 12. und 13. März auf

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat zu Streiks bei den Fluggesellschaften Lufthansa Cityline sowie Lufthansa Passage und Lufthansa Cargo aufgerufen. Zur Nachricht

5. Novo Nordisk-Aktie gibt ab: FDA mit Verwarnung wegen nicht gemeldeter Nebenwirkungen bei GLP-1-Mitteln

Novo Nordisk hat von der US-Arzneimittelbehörde eine Verwarnung erhalten. Der Pharmakonzern hat es versäumt, vermutete Nebenwirkungen seiner GLP-1-Präparate zu melden. Zur Nachricht

6. Gerresheimer-Aktie: Jahresabschluss verschoben

Gerresheimer verschiebt den Jahres- und Konzernabschluss 2025. Zur Nachricht

7. Mercedes-Benz-Aktie: Wie der Vans-Chef den Absatz wieder steigern will

Mit einem noch stärkeren Fokus auf Kunden wie Handwerker, Spediteure oder Lieferdienste will die Vans-Sparte von Mercedes-Benz nach zuletzt rückläufigen Geschäftszahlen wieder wachsen. Zur Nachricht

8. Porsche-Aktie: Erwartungen für 2026 gedämpft

Porsche rechnet nach dem Gewinneinbruch vergangenes Jahr infolge hoher Kosten wegen des Strategieschwenks mit keiner Trendwende, zumindest nicht beim Umsatz. Zur Nachricht

9. Rheinmetall-Aktie höher: Rüstungsriese steigert Umsatz und Gewinn deutlich - Dividende überraschend hoch

Die hohe Nachfrage nach Wehrtechnik hat Rheinmetall vergangenes Jahr ein hohes Umsatzplus beschert. Zur Nachricht

10. Meta-Aktie nach strategischem Zukauf im Blick: Plattform für autonome KI-Agenten übernommen

Der Facebook-Konzern Meta kauft eine Online-Plattform, über die sich KI-Programme untereinander austauschen können. Zur Nachricht