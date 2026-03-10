DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9500 -3,7%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.974 -0,4%Euro1,1621 +0,1%Öl89,69 -1,9%Gold5.196 +0,1%
Nach schwachem Jahr 2025

WACKER CHEMIE-Aktie: Dividende gestrichen - Keine Besserung am Markt in Sicht

11.03.26 07:45 Uhr
WACKER CHEMIE-Aktie: Keine Dividende in 2026 - Schwaches Marktumfeld hält an | finanzen.net

Das schwache Wirtschaftsummfeld, hohe Energiekosten und die schwierige Lage im Bereich Polysilizium, dem Grundstoff für die Solarindustrie, haben WACKER CHEMIE 2025 schwer belastet.

Die Aktionäre sollen für 2025 keine Dividende gekommen, nachdem im Vorjahr noch 2,50 Euro je Aktie gezahlt wurden. Der Ausblick für das neue Jahr ist verhalten.

Für das erste Quartal rechnet das Unternehmen laut Mitteilung mit einem Umsatz von rund 1,35 Milliarden Euro und somit weniger als im Vorjahr. Als Grund führte WACKER CHEMIE vor allem negative Währungseffekten an. Das EBITDA wird dagegen voraussichtlich bei 140 bis 160 Millionen Euro liegen und damit dank Kosteneinsparungen über dem Niveau des Vorjahres. Für das Gesamtjahr rechnet der MDAX-Konzern mit einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich und einem EBITDA in der Spanne von 550 bis 700 Millionen Euro. Die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten sind allerdings nicht in der Prognose nicht enthalten.

"Wir sehen weiterhin keine Trendwende im Markt. Umso wichtiger sind die Hebel, die wir selbst beeinflussen können. An ihnen werden wir auch 2026 mit Hochdruck arbeiten", sagte Wacker-Chef Christian Hartel. Mittel- und langfristig soll WACKER wieder profitabel wachsen.

WACKER CHEMIE hatte im vergangenen Jahr einen Umsatzrückgang und einen herben Einbruch des operativen Ergebnisses verbucht und unter dem Strich nach hohen Wertberichtigungen einen dreistelliger Verlust gemeldet. Der Spezialchemiekonzern verwies auf eine geringere Auslastung der Produktionsanlagen in allen Geschäftsbereichen, zum Teil niedrigere Absatzmengen und Preise sowie negative Währungseffekte und monierte hohe Energiekosten in Deutschland.

"Die chemische Industrie ist 2025 unter enormen Druck geraten. Die Nachfrage war in vielen Abnehmerbranchen weiterhin schwach. Handelskonflikte und geopolitische Krisen haben die Unsicherheiten am Markt befeuert. Das hat dazu geführt, dass Bestellungen zurückgehalten wurden. Viele Unternehmen haben Investitionen verschoben", erklärte Hartel. WACKER CHEMIE erzielte im Jahr 2025, wie bereits Ende Januar vorab gemeldet, einen Umsatz von rund 5,49 Milliarden Euro, das waren rund 4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Das berichtete Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank um 43 Prozent auf rund 427 Millionen Euro, die entsprechende Marge schrumpfte von 13,0 auf 7,8 Prozent. Das war allerdings einer Rückstellung in Höhe von rund 103 Millionen Euro geschuldet, die WACKER CHEMIE im Rahmen des laufenden Sparprogramms im vierten Quartal gebildet hatte, und die sich nicht auf das operative Geschäft auswirkte. Vor dieser Sonderaufwendungen lag das EBITDA bei rund 529 Millionen Euro und damit zwar 29 Prozent unter dem Vorjahreswert. Das Ergebnis nach Steuern lag bei minus 804,9 Millionen Euro nach einem Gewinn von 260,7 Millionen Euro im Vorjahr.

DJG/cbr/kla

DOW JONES

