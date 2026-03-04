WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 3,67 Mrd. EUR
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Underweight" belassen. Die Entscheidung des Finanzinvestors Advent, die restlichen Anteile am Gemeinschaftsunternehmen mit Lanxess nicht zu kaufen, sei auch ein negatives Signal für Wacker Chemie, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstagabend. Es unterstreiche, in welch schwierigem Umfeld zyklische Chemieunternehmen derzeit operieren./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 22:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Underweight
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
70,15 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
70,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
