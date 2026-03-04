DAX 23.903 +0,4%ESt50 5.797 +0,2%MSCI World 4.458 +0,0%Top 10 Crypto 9,2025 -4,1%Nas 22.749 -0,3%Bitcoin 60.834 -0,3%Euro 1,1584 -0,2%Öl 85,81 +1,8%Gold 5.100 +0,3%
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Erholungsversuch vor dem Wochenende abgebrochen: DAX fällt nach Sprung auf 24.000er-Marke wieder zurück
WACKER CHEMIE Aktie

Marktkap. 3,67 Mrd. EUR

JP Morgan Chase & Co.

WACKER CHEMIE Underweight

10:21 Uhr
WACKER CHEMIE Underweight
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
70,40 EUR -1,70 EUR -2,36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Underweight" belassen. Die Entscheidung des Finanzinvestors Advent, die restlichen Anteile am Gemeinschaftsunternehmen mit Lanxess nicht zu kaufen, sei auch ein negatives Signal für Wacker Chemie, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstagabend. Es unterstreiche, in welch schwierigem Umfeld zyklische Chemieunternehmen derzeit operieren./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 22:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Underweight

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
70,15 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
70,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

10:21 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
11.02.26 WACKER CHEMIE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.02.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

finanzen.net XETRA-Handel: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Gewinnen
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag stärker
finanzen.net MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx Aktien von Bayer, LANXESS, BASF & Co. tiefrot: Chemiewerte von Öl- und Gaspreissorgen schwer belastet
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich im freien Fall
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX-Börsianer nehmen nachmittags Reißaus
finanzen.net XETRA-Handel MDAX fällt mittags deutlich
