DAX 23.791 +0,3%ESt50 5.657 +0,0%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,37 +0,0%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.800 +1,0%Euro 1,1588 -0,1%Öl 63,30 +0,4%Gold 4.158 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX etwas höher -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- Novo Nordisk, Siemens Energy, RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
Top News
Cathie Wood setzt auf neue KI-Strategie: Große Käufe von Alphabet- und Meta-Aktien Cathie Wood setzt auf neue KI-Strategie: Große Käufe von Alphabet- und Meta-Aktien
Aktien von BYD, Alibaba und Baidu unter Druck: Chinesische Tech-Riesen im Fadenkreuz des Pentagons Aktien von BYD, Alibaba und Baidu unter Druck: Chinesische Tech-Riesen im Fadenkreuz des Pentagons
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WACKER CHEMIE Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
66,50 EUR +1,20 EUR +1,84 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,35 Mrd. EUR

KGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN WCH888

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000WCH8881

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WKCMF

Barclays Capital

WACKER CHEMIE Equal Weight

13:01 Uhr
WACKER CHEMIE Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
66,50 EUR 1,20 EUR 1,84%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wacker Chemie angesichts der Details zum Sparprogramm mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Equal Weight" belassen. Wie Analyst Anil Shenoy am Donnerstag schrieb, liegt das Einsparziel von 300 Millionen Euro unter seiner zuvor auf 500 Millionen bezifferten Erwartung. Das Vorhaben gelte aber vor allem für die Geschäftsbereiche Silikone und Polymere, sodass weitere Kostensenkungen möglich schienen. So gebe es für das Segment Biosolutions noch keinen Sparplan. Vor allem aber warte das Unternehmen im Polysilizium-Geschäft noch ab, ob zusätzliche Zölle in den USA drohen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 10:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 10:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Equal Weight

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
65,60 €		 Abst. Kursziel*:
5,18%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
66,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,76%
Analyst Name:
Anil Shenoy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

13:01 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
12:26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
24.11.25 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
12.11.25 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
11.11.25 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

Dow Jones Sparmaßnahmen WACKER CHEMIE-Aktie in Grün: Stellenabbau und drastische Einsparmaßnahmen angekündigt WACKER CHEMIE-Aktie in Grün: Stellenabbau und drastische Einsparmaßnahmen angekündigt
dpa-afx ROUNDUP: Wacker Chemie streicht viele Stellen - Hauptlast in Deutschland
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie erholt - Details zum Sparplan veröffentlicht
dpa-afx Wacker Chemie streicht zehn Prozent der Stellen - Deutschland trägt Hauptlast
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX schlussendlich freundlich
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: So steht der MDAX am Nachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX fester
finanzen.net MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren angefallen
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen
RSS Feed
WACKER CHEMIE AG zu myNews hinzufügen