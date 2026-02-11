DAX25.135 +1,1%Est506.075 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +0,5%Nas22.947 -0,5%Bitcoin57.049 +1,2%Euro1,1882 ±0,0%Öl68,70 -1,3%Gold5.072 -0,3%
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Lufthansa, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
HelloFresh-Aktie bricht ein: Deutlicher Umsatzrückgang - Rückzug aus Italien
Schlumberger: Kaum bekannt, KI-Lösungen und Data Center kreieren eine neue Wachstumsperspektive!
Ausblick

Siltronic-Aktie rutscht ab: Halbleiter-Konzern erwartet sinkenden Umsatz 2026

12.02.26 16:40 Uhr
Kursrutsch bei der Siltronic-Aktie! Halbleiter-Konzern rechnet mit sinkendem Umsatz 2026 | finanzen.net

Der Hersteller von Halbleiterwafern Siltronic rechnet 2026 mit einem schwachen Jahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
51,80 EUR -6,20 EUR -10,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
WACKER CHEMIE AG
83,25 EUR 0,10 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Gründe seien die anhaltende US-Dollar-Schwäche, eine rückläufige 200 mm-Wafernachfrage und der fortgesetzte Preisdruck sowie die Anpassung der Fertigung, teilte die Beteiligung von WACKER CHEMIE am Donnerstag mit.

Wer­bung

Der Umsatz dürfte vor diesem Hintergrund 2026 im mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahr liegen, hieß es weiter. Die Marge bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte 20 bis 24 Prozent betragen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern dürfte zum Vorjahr "deutlich" zurückgehen. Der Kurs der Aktie sackte am Nachmittag um rund zehn Prozent ab. Die Bilanz 2025 soll am 12. März veröffentlicht werden.

So reagiert die Aktie

Die Aktien von Siltronic haben am Donnerstag mit kräftigen Kursverlusten auf überraschend bekanntgegebene Prognosen des Waferherstellers für 2026 reagiert. Die deutlichen Erholungsgewinne der vergangenen Handelstage sind damit zum Teil wieder ausradiert worden. Zuletzt ging es um 9,50 Prozent auf 52,40 Euro abwärts.

Damit hat sich auch das charttechnische Bild wieder eingetrübt, denn die Aktie fiel unter die 21-Tage-Durchschnittslinie, die den kurzfristigen Trend signalisiert. Allerdings stützen derzeit die mittelfristigen Trendlinien, die bei 51 Euro verlaufen. Das SDAX-Unternehmen sieht das operative Ergebnis (Ebit) im laufenden Jahr deutlich unter dem des Vorjahres und auch beim Umsatz wird ein Rückgang erwartet. Siltronic verwies auf einen Anstieg der planmäßigen Abschreibungen und sieht die Ebitda-Marge im neuen Jahr zwischen 20 und 24 Prozent.

/jha/he

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Siltronic, T. Schneider / Shutterstock.com

