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Symbol WKCMF

JP Morgan Chase & Co.

WACKER CHEMIE Underweight

08:16 Uhr
WACKER CHEMIE Underweight
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
80,05 EUR 3,60 EUR 4,71%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Underweight" belassen. Der Tenor der anwesenden dreizehn Top-Manager europäischer Chemiekonzerne sei verhalten optimistisch gewesen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch in seinem Kommentar zur Branchenkonferenz von JPMorgan am Vortag. Einige hätten auf zunehmende Signale für vorgezogene Käufe oder auch Panikkäufe und bessere Preissetzungsmacht wegen Produktionsproblemen hingewiesen, vor allem im asiatisch-pazifischen Raum. Ebenso wurde auf höhere Öl- und Energiepreise durch den Nahost-Krieg verwiesen. Der Branche winke enormes Ergebnispotenzial, das in der genauen Höhe abhängig sei von der Dauer der Verwerfungen durch den Krieg und der Nachfrage-Elastizität. Udeshi gibt hier dabei zunächst vor allem der auf "Overweight" hochgestuften Lanxess sowie auch Evonik den Vorzug vor Wacker Chemie und Arkema./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Underweight

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
77,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
80,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

08:16 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.03.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
18.03.26 WACKER CHEMIE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
12.03.26 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
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