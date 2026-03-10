WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 3,41 Mrd. EUR
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underweight" belassen. Die Resultate für das Schlussquartal 2025 lägen im Rahmen der schon bekannten Eckdaten und die Ziele für 2026 nahe an den Konsensprognosen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwochmorgen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Underweight
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
70,55 €
|Abst. Kursziel*:
-29,13%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
71,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-30,22%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|10:36
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|10:06
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
