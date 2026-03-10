DAX 23.586 -1,6%ESt50 5.759 -1,3%MSCI World 4.430 -0,2%Top 10 Crypto 9,0590 -0,4%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 60.044 -0,3%Euro 1,1598 -0,1%Öl 92,84 +1,6%Gold 5.191 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Allianz 840400 TUI TUAG50 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 ExxonMobil 852549
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, TSMC im Fokus
Top News
Aktien von Tesla, BYD und Rivian als Profiteure? Steigende Ölpreise könnten Elektroautos attraktiver machen Aktien von Tesla, BYD und Rivian als Profiteure? Steigende Ölpreise könnten Elektroautos attraktiver machen
BayWa: TotalEnergies schießt quer BayWa: TotalEnergies schießt quer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WACKER CHEMIE Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
71,85 EUR +3,35 EUR +4,89 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,41 Mrd. EUR

WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN WCH888

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000WCH8881

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WKCMF

Jefferies & Company Inc.

WACKER CHEMIE Hold

10:06 Uhr
WACKER CHEMIE Hold
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
71,85 EUR 3,35 EUR 4,89%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Wacker Chemie nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Marcus Dunford-Castro sieht die am Mittwochim Rahmen der vorab veröffentlichten Eckdaten. Das Umsatzziel für das laufende Quartal liege unter den Erwartungen, während der Konzern beim operativen Ergebnis (Ebitda) optimistischer sei. Der Ausblick berücksichtige indes keine Auswirkungen des Nahostkonflikts./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
72,65 €		 Abst. Kursziel*:
-13,28%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
71,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,32%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

10:36 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
10:06 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
06.03.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

StockXperts Wacker Chemie: Zurück zu Wachstum Wacker Chemie: Zurück zu Wachstum
dpa-afx ROUNDUP: Wacker Chemie blickt vorsichtig auf 2026 - leichtes Wachstum geplant
finanzen.net MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 3 Jahren angefallen
Dow Jones WACKER CHEMIE-Aktie dennoch deutlich höher: Dividende gestrichen - Keine Besserung am Markt in Sicht
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Verluste
dpa-afx Wacker Chemie blickt vorsichtig auf 2026 - leichtes Wachstum geplant
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsende deutlich zu
StockXperts Wacker Chemie: Darauf müssen sich Anleger einstellen
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter
RSS Feed
WACKER CHEMIE AG zu myNews hinzufügen