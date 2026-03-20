DAX 22.654 +1,2%ESt50 5.574 +1,3%MSCI World 4.288 +0,2%Top 10 Crypto 9,3465 +0,3%Nas 21.947 +1,4%Bitcoin 61.199 +0,3%Euro 1,1609 -0,1%Öl 101,4 +1,3%Gold 4.418 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 SAP 716460 Vonovia A1ML7J NVIDIA 918422 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Widersprüngliche Signale über Atom-Deal: DAX startet stabil -- Asiens Börsen mit Erholung -- Lufthansa verlängert Flugstopp in den Nahen Osten -- Ölpreise, DroneShield, Rheinmetall, SAP im Fokus
Top News
So bauen Sie Vermögen mit Finanzrobotern auf So bauen Sie Vermögen mit Finanzrobotern auf
Tesla-Aktie im Fokus: Vorwürfe gegen Teslas Autopilot - neue Anschuldigungen gegen Musk Tesla-Aktie im Fokus: Vorwürfe gegen Teslas Autopilot - neue Anschuldigungen gegen Musk
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WACKER CHEMIE Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
73,95 EUR +1,35 EUR +1,86 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,47 Mrd. EUR

WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN WCH888

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000WCH8881

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WKCMF

Deutsche Bank AG

WACKER CHEMIE Hold

08:11 Uhr
WACKER CHEMIE Hold
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
73,95 EUR 1,35 EUR 1,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 59 auf 68 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Analystin Virginie Boucher-Ferte mischte am Dienstag in der europäischen Chemiebranche angesichts der immensen Unsicherheit im Zuge des Nahost-Konflikts neu durch. Aktuell sei es unmöglich, die Auswirkungen exakt zu bemessen, eine Reihe von Szenarien sei möglich. Entsprechend ging sie bei Akzo Nobel, Givaudan und Wacker Chemie an die Seitenlinie. Für BASF, Umicore und Brenntag sprach sie derweil Kaufempfehlungen aus. Boucher-Ferte erwartet für die Branche langwierige Auswirkungen durch den Krieg, positive wie negative, selbst wenn er bald ende. Bei Wacker Chemie seien die Markterwartungen seit ihrer Verkaufsempfehlung klar gesunken. Chancen und Risiken hielten sich inzwischen recht gut die Waage./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
73,55 €		 Abst. Kursziel*:
-7,55%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
73,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,05%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

08:11 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
18.03.26 WACKER CHEMIE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
12.03.26 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
12.03.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

Dow Jones WACKER CHEMIE-Aktie verliert: Höhere Preise für Silikone angekündigt
EQS Group EQS-HV: Wacker Chemie AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 06.05.2026 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX sackt zum Start des Donnerstagshandels ab
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet den Handel im Plus
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Gewinnen
finanzen.net Börse Frankfurt: Anleger lassen MDAX steigen
finanzen.net MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
RSS Feed
WACKER CHEMIE AG zu myNews hinzufügen