Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX startet höher -- Börsenverluste in Asien -- Lufthansa vor DAX-Rückkehr? -- adidas will wachsen -- Bayer mit Milliardenverlust -- Conti hat Marge im Blick -- CrowdStrike im Fokus
Top News
Ausblick: Marvell Technology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: Marvell Technology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Profil

WACKER CHEMIE Aktie

69,85 EUR -1,20 EUR -1,69 %
STU
Marktkap. 3,77 Mrd. EUR

NEU
WKN WCH888

Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
ISIN DE000WCH8881

Symbol WKCMF

JP Morgan Chase & Co.

WACKER CHEMIE Underweight

08:11 Uhr
WACKER CHEMIE Underweight
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
69,85 EUR -1,20 EUR -1,69%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Underweight" belassen. Chetan Udeshi untersuchte Europas Chemiebranche in einer am Mittwoch vorliegenden Analyse hinsichtlich ihrer Sensibilität für die Öl- und Gaspreise und stellte verschiedene Szenarien auf. Bei weiter steigenden Energiekosten müssten die Konzerne ihre Verkaufspreise wohl in den kommenden zwölf Monaten um 5 Prozent und mehr anziehen, schrieb er. Dies werde in einem Umfeld von Überkapazitäten und steigendem Konkurrenzdruck allerdings ein schwieriges Unterfangen. Den stärksten Kostengegenwind sieht er bei Lanxess, BASF, Arkema, Evonik und Wacker Chemie. Im konservativen Szenario - die Energiepreise bleiben auf dem erreichten Niveau und die Steigerungen würden nur zur Hälfte weitergereicht - sieht der Experte bei diesen Unternehmen zwischen 15 und 25 Prozent Korrekturbedarf am Konsens für die operativen Ergebnisse 2027. Für eher wenig wahrscheinlich hält er eine ganz kurzfristig wieder stärkere Preissetzungsmacht durch Ausfälle in der Grundstoffproduktion, die etwa BASF helfen würde./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Underweight

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
70,55 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
69,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

08:11 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
11.02.26 WACKER CHEMIE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.02.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen

WACKER CHEMIE AG zu myNews hinzufügen