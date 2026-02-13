RBC Capital Markets

Delivery Hero Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Delivery Hero nach Zahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferdienst habe wegen überraschend starker negativer Währungseffekte die Erwartungen an den Bruttowarenwert (GMV) 2025 knapp verfehlt, schrieb Wassachon Udomsilpa in ihrer Reaktion vom Freitagmorgen. Das vergleichbare Wachstum habe aber trotz der im Schlussquartal deutlich gesunkenen Dynamik in der Mena-Region (Naher Osten und Nordafrika) positiv überrascht. Dazu habe das Management von einer ermutigenden Entwicklung in Südkorea sowie einer wieder anziehenden Dynamik in Saudi-Arabien im Dezember gesprochen./gl/ag

