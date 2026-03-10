Barclays Capital

Nike Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nike von 64 auf 73 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analystin Adrienne Yih sprach am Mittwoch von einer eher "unkonventionellen Empfehlung" in eine immense Skepsis hinein. Sie hält das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken aber für deutlich verbessert. Sie lobte die jüngsten operativen Fortschritte und das disziplinierte Management der Amerikaner. Yih erwartet zwar, dass die hohen Erwartungen noch merklich gedämpft werden. Eine negative Kursreaktion hierauf böte aus ihrer Sicht aber eine Kaufchance./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 01:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:10 / GMT

