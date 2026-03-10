DAX 23.699 -1,1%ESt50 5.787 -0,9%MSCI World 4.432 -0,1%Top 10 Crypto 9,0530 -0,5%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 59.891 -0,5%Euro 1,1614 +0,1%Öl 89,70 -1,9%Gold 5.184 -0,1%
Nike Aktie

49,27 EUR +0,99 EUR +2,05 %
STU
57,23 USD +0,69 USD +1,22 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 72,03 Mrd. EUR

KGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993

ISIN US6541061031

Symbol NKE

Nike Inc.
49,27 EUR 0,99 EUR 2,05%
Analystin Adrienne Yih sprach am Mittwoch von einer eher "unkonventionellen Empfehlung" in eine immense Skepsis hinein. Sie hält das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken aber für deutlich verbessert. Sie lobte die jüngsten operativen Fortschritte und das disziplinierte Management der Amerikaner. Yih erwartet zwar, dass die hohen Erwartungen noch merklich gedämpft werden. Eine negative Kursreaktion hierauf böte aus ihrer Sicht aber eine Kaufchance./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 01:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 73,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 56,08		 Abst. Kursziel*:
30,17%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
$ 57,23		 Abst. Kursziel aktuell:
27,56%
Analyst Name:
Adrienne Yih 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 81,63

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nike Inc.

08:01 Nike Overweight Barclays Capital
05.03.26 Nike Outperform Bernstein Research
05.03.26 Nike Outperform RBC Capital Markets
21.01.26 Nike Outperform RBC Capital Markets
15.01.26 Nike Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Nike Inc.

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Nike auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 73 Dollar
finanzen.net Nike Aktie News: Nike verteidigt am Dienstagabend Vortagesniveau
finanzen.net Nike Aktie News: Nike tendiert am Nachmittag um Nulllinie
WH SelfInvest Ölpreisschock trifft die Börsen! DAX unter Druck – wie reagieren Bitcoin, Gold und Aktien?
finanzen.net Montagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter
dpa-afx Aktien von adidas und PUMA weiter gefragt - Citigroup sieht Zollrückzahlung
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nike von vor einem Jahr gekostet
finanzen.net Mittwochshandel in New York: Dow Jones bewegt letztendlich im Plus
Benzinga What&#39;s Going On With Nike Stock Today?
MotleyFool Is Nike Stock Going to $70?
Zacks Zacks Investment Ideas feature highlights: Adobe and NIKE
MotleyFool Where Will Nike (NKE) Stock Be in 3 Years?
MotleyFool Has Nike Lost Its Edge in Performance Running?
Zacks Nike (NKE) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
MotleyFool Where Will Nike Be in 3 Years?
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights NIKE, adidas, Birkenstock, Carter's and Caleres
