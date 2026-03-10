Nike Aktie
Marktkap. 72,03 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nike von 64 auf 73 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analystin Adrienne Yih sprach am Mittwoch von einer eher "unkonventionellen Empfehlung" in eine immense Skepsis hinein. Sie hält das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken aber für deutlich verbessert. Sie lobte die jüngsten operativen Fortschritte und das disziplinierte Management der Amerikaner. Yih erwartet zwar, dass die hohen Erwartungen noch merklich gedämpft werden. Eine negative Kursreaktion hierauf böte aus ihrer Sicht aber eine Kaufchance./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 01:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Overweight
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 73,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 56,08
|Abst. Kursziel*:
30,17%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
$ 57,23
|Abst. Kursziel aktuell:
27,56%
|
Analyst Name:
Adrienne Yih
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 81,63
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nike Inc.
|08:01
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.08.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.22
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.21
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.21
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|15.01.26
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.12.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Nike Neutral
|UBS AG