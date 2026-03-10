DAX 23.699 -1,1%ESt50 5.787 -0,9%MSCI World 4.432 -0,1%Top 10 Crypto 9,0590 -0,4%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 59.891 -0,5%Euro 1,1614 +0,1%Öl 89,70 -1,9%Gold 5.184 -0,1%
Oracle Aktie

142,22 EUR +3,02 EUR +2,17 %
STU
165,30 USD +13,70 USD +9,04 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 374,9 Mrd. EUR

KGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460

ISIN US68389X1054

Symbol ORCL

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Oracle von 230 auf 240 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der weitere Weg sei nun klarer, schrieb Raimo Lenschow am Mittwoch im Nachgang des Berichts zum dritten Geschäftsquartal. Das Management habe einige der größten Sorgen adressiert: Finanzierung des Investitionsbedarfs, Margenprofil der Verträge und Kapazitäten. Die Bewertung sei angesichts des Umsatz- und Ergebnispotenzials äußerst attraktiv./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Overweight

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 240,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 149,40		 Abst. Kursziel*:
60,64%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 165,30		 Abst. Kursziel aktuell:
45,19%
Analyst Name:
Raimo Lenschow 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 252,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

