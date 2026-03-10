Oracle Aktie
Marktkap. 374,9 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Oracle von 230 auf 240 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der weitere Weg sei nun klarer, schrieb Raimo Lenschow am Mittwoch im Nachgang des Berichts zum dritten Geschäftsquartal. Das Management habe einige der größten Sorgen adressiert: Finanzierung des Investitionsbedarfs, Margenprofil der Verträge und Kapazitäten. Die Bewertung sei angesichts des Umsatz- und Ergebnispotenzials äußerst attraktiv./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Overweight
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 240,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 149,40
|Abst. Kursziel*:
60,64%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 165,30
|Abst. Kursziel aktuell:
45,19%
|
Analyst Name:
Raimo Lenschow
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 252,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
