Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

542,70 EUR +6,60 EUR +1,23 %
624,46 USD +10,87 USD +1,77 %
Marktkap. 1,36 Bio. EUR

KGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN A1JWVX

ISIN US30303M1027

Symbol META

Jefferies & Company Inc.

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

18:06 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Meta Platforms (ex Facebook)
542,70 EUR 6,60 EUR 1,23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta nach einem Bericht über eine offenbar große Entlassungswelle auf "Buy" mit einem Kursziel von 1000 US-Dollar belassen. Die Aktie ist zudem das "Top Pick" von Analyst Brent Thill, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Der Bericht verstärke den Eindruck, dass mit Künstlicher Intelligenz umfangreiche Produktivitätssteigerungen möglich seien - und massive Investitionen in diese Technologien abgefedert werden könnten, erklärte Thill. Die Schlussfolgerung daraus sei nicht nur eine Margenverbesserung bei Meta, sondern dass diese Nachricht auch Einfluss auf den gesamten Technologie- und Softwaresektor haben dürfte. "Investoren dürften den Zusammenhang zwischen Mitarbeiterzahl, Wachstum und Profitabilität neu bewerten", schrieb er./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 22:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 22:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 1.000,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 625,28		 Abst. Kursziel*:
59,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 624,46		 Abst. Kursziel aktuell:
60,14%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 866,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

18:06 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
24.02.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform Bernstein Research
29.01.26 Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen DZ BANK
29.01.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

