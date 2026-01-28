DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,45 -1,6%Nas23.857 +0,2%Bitcoin74.470 +0,4%Euro1,1973 +0,1%Öl68,74 +1,5%Gold5.491 +1,4%
Heute im Fokus
US-Leitzins unverändert: DAX schließt etwas tiefer -- S&P 500 erstmals über 7.000er - US-Börsen wenig bewegt -- ASML: Umsatzsprung -- BYD, OHB, Starbucks, NVIDIA, Corning, Micron im Fokus
Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse
Ausblick: ING Group präsentiert Quartalsergebnisse
Bilanz steht ins Haus

Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse

28.01.26 23:58 Uhr
STMicro-Aktie steuert auf Zahlenvorlage zu: Das erwarten Experten bei Gewinn und Umsatz von STMicroelectronics | finanzen.net

Das sind die Analystenschätzungen zur anstehenden Bilanzvorlage von STMicroelectronics.

Werte in diesem Artikel
Aktien
STMicroelectronics N.V.
25,20 EUR 1,11 EUR 4,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

STMicroelectronics stellt am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Wer­bung

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,237 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,350 EUR je Aktie erzielt worden.

17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 9,58 Prozent auf 2,82 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,11 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 26 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,561 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,53 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt von insgesamt 10,07 Milliarden EUR aus, im Gegensatz zu 12,27 Milliarden EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

DatumRatingAnalyst
26.01.2026STMicroelectronics BuyUBS AG
23.01.2026STMicroelectronics BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026STMicroelectronics BuyJefferies & Company Inc.
08.01.2026STMicroelectronics UnderweightBarclays Capital
12.12.2025STMicroelectronics UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.01.2026STMicroelectronics BuyUBS AG
23.01.2026STMicroelectronics BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026STMicroelectronics BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025STMicroelectronics BuyDeutsche Bank AG
24.10.2025STMicroelectronics BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.12.2025STMicroelectronics NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025STMicroelectronics NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025STMicroelectronics NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.10.2025STMicroelectronics NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025STMicroelectronics NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.01.2026STMicroelectronics UnderweightBarclays Capital
12.12.2025STMicroelectronics UnderweightBarclays Capital
24.10.2025STMicroelectronics UnderweightBarclays Capital
16.09.2025STMicroelectronics UnderweightBarclays Capital
25.07.2025STMicroelectronics UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für STMicroelectronics N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
