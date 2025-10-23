DAX 24.207 +0,0%ESt50 5.664 -0,1%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,15 -0,3%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.750 +1,1%Euro 1,1614 -0,1%Öl 66,09 +0,2%Gold 4.058 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX unentschlossen -- Lufthansa drohen Streiks -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie fällt: Gespräche mit Pilotengewerkschaft gescheitert - Streiks voraus Lufthansa-Aktie fällt: Gespräche mit Pilotengewerkschaft gescheitert - Streiks voraus
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Freitagshandel erneut unentschlossen Vor US-Inflationsdaten: DAX im Freitagshandel erneut unentschlossen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

STMicroelectronics Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
21,79 EUR -0,20 EUR -0,91 %
STU
21,72 EUR -0,27 EUR -1,23 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 22,75 Mrd. EUR

KGV 15,67 Div. Rendite 1,39%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 893438

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000226223

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STMEF

JP Morgan Chase & Co.

STMicroelectronics Neutral

08:01 Uhr
STMicroelectronics Neutral
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
21,79 EUR -0,20 EUR -0,91%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für STMicroelectronics von 26,40 auf 24,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Trotz einer deutlichen Korrektur sei es zu früh, um sich für die Aktie des Halbleiterherstellers wieder zu begeistern, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 20:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Neutral

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
21,99 €		 Abst. Kursziel*:
9,17%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
21,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,14%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

08:26 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:21 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
08:01 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.25 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

dpa-afx Kaufempfehlung bleibt STMicro-Aktie erneut tiefer: Jefferies senkt Kursziel deutlich STMicro-Aktie erneut tiefer: Jefferies senkt Kursziel deutlich
finanzen.net STMicroelectronics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net STMicro-Aktie unter Druck: Infineon-Konkurrent meldet Gewinneinbruch
dpa-afx Chiphersteller STMicro ringt weiter mit trägem Auto- und Industrieumfeld
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 30 Euro
dpa-afx Texas Instruments-Aktie unter Druck: Schwacher Ausblick belastet auch Infineon, SUSS MicroTec & Co.
finanzen.net Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net Erste Schätzungen: STMicroelectronics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net STMicroelectronics-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten
MotleyFool Why STMicroelectronics Stock Plummeted Today
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around STMicroelectronics NV?
Benzinga STMicroelectronics CFO Flags Margin Squeeze, Cites Production Inefficiencies
Benzinga Earnings Preview: STMicroelectronics
Benzinga Price Over Earnings Overview: STMicroelectronics
Business Times STMicro to acquire part of NXP Semiconductors’ sensor business for US$950 million
Business Times STMicro acquires part of NXP Semiconductors’ sensor business for US$950 million
Zacks Are Investors Undervaluing STMicroelectronics (STM) Right Now?
RSS Feed
STMicroelectronics N.V. zu myNews hinzufügen