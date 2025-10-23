ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 30 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Umsatzdynamik sei schwächer als erwartet, die Prognose für die Bruttomargen sehe aber gesund aus, schrieb Janardan Menon am Donnerstag nach der Zahlenvorlage des Halbleiterherstellers./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf STMicroelectronics
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf STMicroelectronics
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:51
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.2025
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.2025
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|16.09.2025
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|08.09.2025
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:51
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.07.2025
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.07.2025
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2025
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.2025
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.2025
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|25.07.2025
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|03.07.2025
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|22.01.2025
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|04.11.2024
|STMicroelectronics Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für STMicroelectronics N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen