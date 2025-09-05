STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 20,22 Mrd. EURKGV 15,67 Div. Rendite 1,39%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Lagerbestände bei Halbleitern seien in den Verbrauchersegmenten bereits niedrig und in industriellen Abnehmerzweigen wie etwa dem Automobilsektor näherten sie sich einem gesunden Niveau, schrieb Tammy Qiu in einer am Montag vorliegenden Studie. Obwohl sich in den Endmärkten noch keine starke Erholung der Nachfrage abzeichne, sei das Risiko einer deutlichen Korrektur im Jahr 2026 gering. Internationale Unternehmen dürften ihren Platz in Chinas Lieferketten behalten./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 15:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,66 €
|Abst. Kursziel*:
23,59%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,57%
|
Analyst Name:
Tammy Qiu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|08.08.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.07.25
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.07.25
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.25
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.07.25
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|24.07.25
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|25.07.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|22.01.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|04.11.24
|STMicroelectronics Underweight
|Morgan Stanley
|26.04.24
|STMicroelectronics Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.04.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.