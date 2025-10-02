DAX 24.519 +0,4%ESt50 5.665 +0,3%MSCI World 4.334 +0,2%Top 10 Crypto 16,61 +0,9%Nas 22.844 +0,4%Bitcoin 102.257 -0,5%Euro 1,1722 +0,0%Öl 64,72 +0,6%Gold 3.858 +0,0%
STMicroelectronics Aktie

24,70 EUR +0,03 EUR +0,12 %
STU
24,75 EUR +0,66 EUR +2,72 %
GVIE
Marktkap. 21,5 Mrd. EUR

KGV 15,67 Div. Rendite 1,39%
WKN 893438

ISIN NL0000226223

Symbol STMEF

UBS AG

STMicroelectronics Buy

08:41 Uhr
STMicroelectronics Buy
STMicroelectronics N.V.
24,70 EUR 0,03 EUR 0,12%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies setzt in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Halbleiterbranche hauptsächlich auf STMicro, NXP und Infineon. Hier dürften sowohl die Ergebnisse als auch die Signale für das vierte Quartal besser als befürchtet ausfallen, schrieb er am Donnerstag. Denn der Geschäftszyklus drehe und die Zielvorgaben seien zurückhaltend./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 12:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,75 €		 Abst. Kursziel*:
25,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,51%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

08:41 STMicroelectronics Buy UBS AG
16.09.25 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
08.09.25 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.25 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.07.25 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

