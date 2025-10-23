STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 22,75 Mrd. EURKGV 15,67 Div. Rendite 1,39%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics von 22 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Verlauf der Erholung des Chipkonzerns sei vollkommen unklar, schrieb Simon Coles am Donnerstagabend im Nachgang der Quartalszahlen. Er kappte seine Schätzungen deutlich./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Underweight
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
21,99 €
|Abst. Kursziel*:
-9,03%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
22,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,87%
|
Analyst Name:
Simon Coles
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,51 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
