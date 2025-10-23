DAX 24.208 +0,2%ESt50 5.668 +0,5%MSCI World 4.346 +0,1%Top 10 Crypto 15,20 +0,0%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.993 +1,3%Euro 1,1610 -0,1%Öl 65,54 -0,6%Gold 4.093 -0,8%
STMicroelectronics Aktie

22,19 EUR +0,20 EUR +0,91 %
STU
21,99 EUR -3,81 EUR -14,77 %
GVIE
Marktkap. 22,75 Mrd. EUR

KGV 15,67 Div. Rendite 1,39%
WKN 893438

ISIN NL0000226223

Symbol STMEF

Barclays Capital

STMicroelectronics Underweight

08:21 Uhr
STMicroelectronics N.V.
22,19 EUR 0,20 EUR 0,91%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics von 22 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Verlauf der Erholung des Chipkonzerns sei vollkommen unklar, schrieb Simon Coles am Donnerstagabend im Nachgang der Quartalszahlen. Er kappte seine Schätzungen deutlich./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STMicroelectronics Underweight

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
21,99 €		 Abst. Kursziel*:
-9,03%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
22,19 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,87%
Analyst Name:
Simon Coles 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

08:26 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:21 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
08:01 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.25 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

finanzen.net Durchwachsene Bilanz STMicro-Aktie unter Druck: Infineon-Konkurrent meldet Gewinneinbruch STMicro-Aktie unter Druck: Infineon-Konkurrent meldet Gewinneinbruch
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für STMicro auf 26 Euro - 'Buy'
finanzen.net STMicroelectronics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
dpa-afx Chiphersteller STMicro ringt weiter mit trägem Auto- und Industrieumfeld
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 30 Euro
dpa-afx Texas Instruments-Aktie unter Druck: Schwacher Ausblick belastet auch Infineon, SUSS MicroTec & Co.
finanzen.net Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net Erste Schätzungen: STMicroelectronics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net STMicroelectronics-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten
MotleyFool Why STMicroelectronics Stock Plummeted Today
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around STMicroelectronics NV?
Benzinga STMicroelectronics CFO Flags Margin Squeeze, Cites Production Inefficiencies
Benzinga Earnings Preview: STMicroelectronics
Benzinga Price Over Earnings Overview: STMicroelectronics
Business Times STMicro to acquire part of NXP Semiconductors’ sensor business for US$950 million
Business Times STMicro acquires part of NXP Semiconductors’ sensor business for US$950 million
Zacks Are Investors Undervaluing STMicroelectronics (STM) Right Now?
