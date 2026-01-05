DAX24.939 +0,3%Est505.916 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,64 +1,3%Nas23.396 +0,7%Bitcoin80.117 -0,1%Euro1,1708 -0,1%Öl62,06 +0,5%Gold4.458 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Infineon 623100 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW SAP 716460 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt auf neue Rekordhochs -- DroneShield stärkt Führungsteam -- NVIDIA plant eigene Robotaxis für 2027 -- adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
Tesla-Aktie schwächer: UBS bestätigt Verkaufsempfehlung Tesla-Aktie schwächer: UBS bestätigt Verkaufsempfehlung
Kupfer erklimmt neues Rekordniveau über 13.000 US-Dollar Kupfer erklimmt neues Rekordniveau über 13.000 US-Dollar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Stimmung hellt auf

Infineon-Aktie mit deutlichem Kursplus: Positiver Ausblick von Microchip Technology schiebt an

06.01.26 13:54 Uhr
Infineon-Aktie im Höhenflug - Branchen-Optimismus nach Prognoseanhebung bei NASDAQ-Aktie Microchip Technology | finanzen.net

Positive Signale eines US-Konkurrenten gebem dem guten Lauf großer europäischer Chiphersteller am Dienstag nochmals Schwung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
41,52 EUR 1,86 EUR 4,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microchip Technology Inc.
58,62 EUR 2,64 EUR 4,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
161,86 EUR 1,78 EUR 1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STMicroelectronics N.V.
24,32 EUR 0,74 EUR 3,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Infineon-Aktie legt am Dienstag auf XETRA zeitweise um 3,71 Prozent auf 41,39 Euro zu. Sie baut damit ihren Anstieg seit einem Zwischentief kurz vor Weihnachten auf etwa 20 Prozent aus. Oberhalb der 40-Euro-Marke wurden sie auf dem höchsten Niveau seit Dezember 2021 gehandelt. Titel des Wettbewerber STMicroelectronics legen in Paris zeitweise um 2,48 Prozent auf 24,34 Euro zu. Händler verwiesen auf Zielsetzungen des konkurrierenden US-Chipherstellers Microchip Technology als Kursstütze. Dessen Aktien werden im vorbörslichen Handel an der NYSE zeitweise bei 69,50 US-Dollar um 3,64 Prozent höher gehandelt, nachdem der Umsatzausblick auf das dritte Geschäftsquartal in Erwartung einer fundierten Erholung angehoben wurde. Das Unternehmen verwies dabei auf eine verbesserte Auftragslage, die mit starken Auftragseingängen im Dezember einherging.

Wer­bung

Der Experte Harlan Sur von JPMorgan schrieb in einem Kommentar, dass das Dezember-Quartal für Microchip eigentlich ein saisonal schwächeres sei. Das Unternehmen spüre aber eine starke und breit angelegte Bestellbereitschaft seiner Kunden. Er nahm dies zum Anlass, um sein Kursziel auf 85 US-Dollar zu erhöhen.

Experte Mark Lipacis von Evercore ISI betonte, dass Microchip den Quartalsausblick erst Anfang Dezember erhöht habe und dies nun vier Wochen später schon wieder tue. In Zyklusphasen wie derzeit agiere das Unternehmen für gewöhnlich eher konservativ, um dann die Prognosen im Laufe des Quartals anheben zu können. Er ist davon überzeugt, dass Aktien wie Microchip von einem Nachschubzyklus profitieren werden, der in Kürze an Dynamik gewinnen sollte.

Im Chipsektor wurde außerdem auf eine Rede des NVIDIA-Chefs Jensen Huang zur Eröffnung der Fachmesse CES in Las Vegas hingewiesen. Dieser kündigte an, dass die eigene Expertise im Bereich der Künstlichen Intelligenz zeitnah auch verstärkt in das Geschäft mit selbstfahrenden Autos eingebracht werden soll. Zudem wurde von ihm der Produktionsstart des nächsten Chipsystems bekanntgegeben.

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Microchip Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images, CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen