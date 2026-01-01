DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 -0,5%Nas23.615 +0,3%Bitcoin77.667 -3,1%Euro1,1683 -0,1%Öl60,12 -0,6%Gold4.456 -0,8%
Neuer Meilenstein

Fortschritten bei Friedensgesprächen: Selenskyj schließt Kriegsende bis Mitte 2026 nicht aus

07.01.26 20:55 Uhr
Selenskyj schließt Ende des Krieges in der ersten Jahreshälfte 2026 nicht aus | finanzen.net

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schließt angesichts von Fortschritten bei Friedensgesprächen ein Ende des Krieges in der ersten Jahreshälfte 2026 nicht aus.

"Wir stellen fest, dass die Verhandlungen mit unseren europäischen Partnern und natürlich mit den USA und allen Mitgliedern der Koalition der Willigen einen neuen Meilenstein erreicht haben", sagte Selenskyj bei einem Besuch in Zypern.

In der Hauptstadt Nikosia war die EU-Spitze zu Beginn der sechsmonatigen EU-Ratspräsidentschaft Zyperns versammelt. "Wir sind uns bewusst, dass dieser Krieg noch während Ihrer Präsidentschaft beendet werden kann", sagte Selenskyj der Nachrichtenagentur Interfax Ukraina zufolge bei der Zeremonie.

Selenskyj: Jeder für Russland verlorene Dollar ist gut

Gleichzeitig sagte der Präsident, dass Moskau durch Sanktionen weiter unter Druck gesetzt werden müsse, um einem Ende seines Angriffskriegs zuzustimmen. "Jeden Dollar, den Russland verliert, verliert es als Aggressor."

Tags zuvor hatte ein Gipfeltreffen von Unterstützerländern in Paris der Ukraine Sicherheitsgarantien einem Waffenstillstand zugesagt. Ebenso wurden die Pläne konkreter, wie ein Frieden in der Ukraine militärisch abgesichert werden kann.

Frankreich, Großbritannien und einige andere Länder sind bereit, Truppen in die Ukraine zu entsenden. Andere Staaten wie Deutschland sind zu einem Militäreinsatz für die Ukraine von außen bereit. Die mögliche Präsenz ausländischer Truppen ist aber für Moskau bislang ein Grund, alle Friedensvorschläge abzulehnen.

/fko/DP/jha

NIKOSIA/KIEW (dpa-AFX)

Bildquellen: Svetlana Turchenick / Shutterstock.com