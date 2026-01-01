DAX25.127 ±0,0%Est505.904 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,2%Nas23.480 -0,4%Bitcoin78.040 -0,2%Euro1,1659 -0,2%Öl62,71 +3,8%Gold4.478 +0,5%
US-Autoriese General Motors schreibt Milliarden auf Elektroautos und China ab

08.01.26 22:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
71,97 EUR 1,81 EUR 2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DETROIT (dpa-AFX) - Der US-Autobauer General Motors (GM) muss wie sein Rivale Ford (Ford Motor) hohe Abschreibungen auf seine Elektroautos vornehmen. Diese kosteten den Konzern im vierten Quartal rund 6,0 Milliarden US-Dollar, hinzu kämen 1,1 Milliarden Dollar Sonderkosten für den Umbau in China, hieß es vom US-Autoprimus am Donnerstagabend in Detroit. Angesichts von auslaufenden Steueranreizen und den gelockerten Emissionsregeln in den USA habe GM in der Reaktion auf nachlassende Nachfrage seine Elektroautokapazitäten gesenkt, hieß es von den Amerikanern. Die GM-Aktie verlor nachbörslich knapp zwei Prozent.

US-Präsident Donald Trump hatte eine Elektroautoprämie von 7.500 Dollar abgeschafft. Zudem werden vom Republikaner die Emissionsregeln für Autos entschärft. Im Zuge der Verkaufsflaute von Elektroautos hatte bereits Ford im Dezember eine Abschreibung in Höhe von 19,5 Milliarden Dollar angekündigt, der Großteil davon ebenfalls im vierten Quartal.

Unter anderem sei die Fabrik in Orion (Michigan) von der Produktion von Elektroantrieben auf Verbrenner-SUVs und -Pickups umgestellt worden, hieß es von General Motors zur Begründung für die Abschreibungen. Bereits im dritten Quartal hatte GM 1,6 Milliarden Dollar in Nordamerika abgeschrieben. In China belasteten GM nun im vierten Quartal der Umbau des dortigen Gemeinschaftsunternehmens sowie Rechtsstreitigkeiten./men

